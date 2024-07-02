陶儀芬：習近平強硬反催生台灣經濟復興

台大政治系副教授陶儀芬在美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）發表專文指出，中國國家主席習近平的民族主義侵略行為，反而催化台灣的經濟復興，台灣的繁榮與全球科技中心角色才要開始。

陶儀芬在專文中寫道，總統賴清德5月就職後，北京進行環台軍演，中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單，外界視這些動作為回應民主進步黨繼續執政，及升高兩岸緊張以動搖市場對民進黨執政下的信心。

然而台股不僅持續強勁，賴清德就職兩星期上漲了3%，並在6月6日創下2萬1902點的歷史新高。自2020年3月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期，台股已上漲140%，相較於香港恆生指數下跌19%、上海證交所綜合指數走低11%，台灣的表現格外突出。此外，台灣經濟成長也優於韓國、香港及新加坡。

陶儀芬觀察到，中國在國際孤立台灣的手段，讓台灣傳統產業規模更小。中國透過在亞洲的影響力，讓台灣的貿易夥伴不與台灣簽署自由貿易協定（FTA），導致傳產出走分散投資地。但台灣的製造業更朝資通訊科技方向集中發展，並受惠於世界貿易組織（WTO）的資訊科技免稅協定。

此外，由中國回流台灣的資金協助建立更符合環保與效能更高的資通訊供應鏈。中國在外資投資市場成熟後，發展自己的紅色供應鏈，即使如此過去也未見中國外資顯著外流，直到習近平將國家安全放在經濟發展之前，包括打壓香港反送中運動與修訂反間諜法等，導致中國直接外人投資首次低於東南亞國家協會（ASEAN）成員國。

相對的，台灣自2019年7月推出系列鼓勵台商投資台灣的政策，至2024年6月，已成功吸引710億美元（約新台幣2兆3000億元）的投資，當中多為資通訊科技產業。

最後，美中科技競爭導致台灣在人工智慧革命居於中心要角。美國前總統川普（Donald Trump）對中國發起貿易戰，再轉向科技戰，由於習近平執意發展自己的晶片，同時不放棄併吞台灣，引起國際關注。總統拜登（Joe Biden）更限制對中國輸出人工智慧技術。

陶儀芬認為，除非人工智慧革命突然出現模式移轉，台灣在未來新時代的繁榮與關鍵角色才剛要開始。