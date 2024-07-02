快訊

夫遭爆捲胞姊洗錢案、幫付律師費 徐巧芯嗆「可笑」：毫無根據的抹黑

民進黨指媽祖廟選邊站？來看「與神同行」不能說的秘密

畢典爆打老師！台生沒錄取北大 又被復旦大學開除學籍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梁文傑稱兩岸是兩國 卓榮泰再喊互不隸屬是現況

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾吉松／攝影

陸委會副主委梁文傑稱「兩岸實質是兩國」，被批評說法不符憲法，馬英九基金會批評陸委會該裁撤了。行政院長卓榮泰強調，就現狀而言，中華民國跟中華人民共和國當然互不隸屬；這現在全國人民要極力維護的，也是對於印太安全穩定最有幫助的一個現狀，「我們還是朝這個方向目標做最大的努力。」

梁文傑昨接受廣播節目專訪，若不把對岸當一個國家，對中華人民共和國視而不見，那就是很荒謬的事情」，除了憲法，在其他法律制度，「實際上我們也把自己當成一個國家，不然為什麼健保只有2300萬人有資格？那對岸有人說要來中華民國當兵，可不可以？可以說是憲法兩岸，實質上是兩國。」

但馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，中華民國憲法清楚規定，台灣與大陸同屬一個國家，是一中憲法，兩岸是統一前的特殊狀態，無法接受政務官一手拿人民的稅金，轉頭就把憲法條文棄如敝屣，連自己單位存在價值都不尊重。

中華民國憲法 梁文傑 馬英九

延伸閱讀

稱人民不接受民代擴權 卓榮泰：現行法是契約 不容破壞

「戶政資料催生」是誤會？卓榮泰澄清：未逾越現行各項工作

澄清「戶政資料催生」是誤會 卓揆：絕未逾越現行各項工作

馬辦批梁文傑：把大陸當另一國家 陸委會失存在理由

相關新聞

國會調查權上路 民眾黨鎖定國發基金、鏡電視弊案

國會改革法案6月27日生效，在野黨擬成立調查小組追查弊案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團希望調查國發基金、鏡...

國民黨推核電延役 郭智輝：立院通過什麼就執行什麼

國民黨立法院黨團推動核能延役法案，將於下周排案審查。經濟部長郭智輝今（2）日表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什...

郭智輝再喊：要AI投資就讓台電發電成功

經濟部長郭智輝日前訪美，曾說「台灣有9縣市要AI卻不要電廠，很奇怪」。郭智輝今（2）日赴立法院備詢，喊話各縣市，既然要A...

7名大法官任期將屆滿 民團提給總統的7項建言

大法官許宗力（兼任司法院長）、蔡烱燉（兼任司法院副院長）、張瓊文、黃瑞明、許志雄、詹森林、黃昭元等7人，大法官任期將於今...

賴總統化身賴醫師 視察在宅急症照護 阿伯喜極而泣

賴清德總統今天出席到板橋亞東醫院視察推動在宅急症照護計畫，院方演練與個案視訊看診時，近期飽受尿道感染困擾的「阿華伯」，見...

卓榮泰提戶政個資催生惹議 黃國昌：不要侵犯人民隱私

台灣近年少子女化問題嚴重，行政院長卓榮泰昨天獻策，能夠以戶政個資介紹獎勵政策，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民進黨政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。