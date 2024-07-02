梁文傑稱兩岸是兩國 卓榮泰再喊互不隸屬是現況

陸委會副主委梁文傑稱「兩岸實質是兩國」，被批評說法不符憲法，馬英九基金會批評陸委會該裁撤了。行政院長卓榮泰強調，就現狀而言，中華民國跟中華人民共和國當然互不隸屬；這現在全國人民要極力維護的，也是對於印太安全穩定最有幫助的一個現狀，「我們還是朝這個方向目標做最大的努力。」

梁文傑昨接受廣播節目專訪，若不把對岸當一個國家，對中華人民共和國視而不見，那就是很荒謬的事情」，除了憲法，在其他法律制度，「實際上我們也把自己當成一個國家，不然為什麼健保只有2300萬人有資格？那對岸有人說要來中華民國當兵，可不可以？可以說是憲法兩岸，實質上是兩國。」

但馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，中華民國憲法清楚規定，台灣與大陸同屬一個國家，是一中憲法，兩岸是統一前的特殊狀態，無法接受政務官一手拿人民的稅金，轉頭就把憲法條文棄如敝屣，連自己單位存在價值都不尊重。