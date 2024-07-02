澄清「戶政資料催生」是誤會 卓揆：絕未逾越現行各項工作

台灣近年少子化問題嚴重，行政院長卓榮泰昨獻策，認為戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還未生子的民眾，透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策，遭在野批評侵犯隱私。卓揆今天澄清，他希望未來能夠精進、更準確地協助戶政同仁，透過各種科技技術，更有效地做政策、獎勵措施宣導，「絕對沒有逾越現在正在進行的各項工作。」

立法院今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前受訪指出，昨天時間比較短，所以講得比較簡短，可能引起一些誤會，昨天他到戶政日去頒獎，會中提到健全戶政制度可以有效幫助政府做人口規劃，其中有個獎項就是人口政策措施績優，內容就是針對性別平等、少子化、高齡化、移民等政策提供具體措施，而加強宣導的有功人員。

卓榮泰強調，他只是在這樣的基礎上，希望能夠更精進、更準確地協助這些同仁，透過各種科技技術，能更有效地直接做政策及獎勵措施上的加強宣導，「絕對沒有逾越現在正在進行的各項工作，就以上的澄清跟說明」。

政院官員昨也解釋，政府統計資料絕對會在合法的前提下，善加運用為政策加值，協助解決社會課題，例如戶政統計資料運用結婚人數、結婚年齡、出生數、胎次等統計分析，做為人口政策的參考，相關資料為總體層次的分析，進行戶口統計調查處理，並在符合個資法等相關法規規定的前提下運用，「絕無侵害隱私的疑慮。」

官員指出，現今民眾接受資訊管道眾多，政府會在合法範圍內，努力透過多元管道進行相關政策利多宣傳，期望能有效率地讓需要的民眾知道政府的好康政策，進一步運用政府資源，這也是為民服務的初衷。