郭智輝再喊：要AI投資就讓台電發電成功

經濟部長郭智輝日前訪美，曾說「台灣有9縣市要AI卻不要電廠，很奇怪」。郭智輝今（2）日赴立法院備詢，喊話各縣市，既然要AI廠商投資，希望協助讓台電發電成功。

郭智輝日前訪美曾說，台灣大約有9個縣市在爭取超微（AMD）和輝達（NVIDIA）投資，但台灣人很奇怪，大家都要AI，沒有一人要做電廠，核電沒有人、太陽能也沒有人要、風力也沒有人要、火力也沒有人要，水力又不夠，他有什麼能耐可以滿足他們？

郭智輝今日受訪表示，他在美國時有講過，他去拜訪很多AI廠，有很多人問他關於電的問題，台灣有9個縣市希望設立AI數據中心或研發中心，這幾個中心都是用電大的，台灣歡迎這些客戶加入台灣的營運，不足的電當然要滿足需求。

郭智輝說，很多縣市首長都歡迎AI廠商投資，但有些電廠在各自管轄範圍內，似乎都會有些抗拒，電廠會碰到一些示威抗議的，好像滿多的。希望各縣市，既然要AI廠商投資，希望能夠協助讓台電發電成功。