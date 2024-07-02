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國民黨推核電延役 郭智輝：立院通過什麼就執行什麼

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團推動核能延役法案，將於下周排案審查。經濟部長郭智輝今（2）日表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。記者屈彥辰／攝影
國民黨立法院黨團推動核能延役法案，將於下周排案審查。經濟部長郭智輝今（2）日表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。記者屈彥辰／攝影

國民黨立法院黨團推動核能延役法案，將於下周排案審查。經濟部長郭智輝今（2）日表示，經濟部是執行單位，立院通過什麼就執行什麼。

核三廠一號機7月停機，進入除役階段，外界擔憂恐現電力缺口。國民黨團力推核能延役。郭智輝說，他尊重立法院決定。被問是否符合核安的標準或定義，他個人沒有標準或定義，經濟部是執行單位，執行確定的事情。經濟部在法律規範下，進行工作，所以立法院怎樣做決定就依決定行使。

媒體詢及如何看根據美麗島電子報民調，有64.1%認為有必要修法延長，如何看待？郭智輝強調，尊重立法院的決定，外部有這麼多民眾有這個期許，立法院應該會參酌，經濟部是執行單位，立法院通過什麼就執行什麼。

對於部立桃園醫院昨傳跳電，郭智輝說，那是跳電問題，不是缺電問題；打電競比賽時突然跳電，那是設備問題。至於和碩董事長童子賢說核電占比應三成、蔡政府減碳成績較馬政府差等，郭表示，他尊重童子賢的看法，他自己沒有什麼看法。

立法院 郭智輝

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