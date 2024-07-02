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美西僑界瘋傳盧秀燕7月底訪美 中市府：確定會對外公布

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
美西僑界瘋傳台中市長盧秀燕7月底訪美午宴，據了解世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，當面提出邀請。圖／台中市政府提供
美西僑界瘋傳台中市長盧秀燕7月底訪美午宴，據了解世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，當面提出邀請。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕傳出7月底訪美行程，主要前往西岸洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，帶領招商訪問團。僑界傳出「歡迎午宴邀請函」，預計27日中午在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店舉行，當地僑界報名踴躍。台中市副市長鄭照新表示，城市交流是既定規畫行程，這是今年重點規畫，訪美是諸多交流城市之一，時間、地點確定就會對外公布。

盧秀燕近期動作多，上周五率隊北上，與新北市長侯友宜團隊交流，本周五預計到高雄路竹，與立法院前院長王金平餐敘，據了解王日前到台中參加明台高中校慶提起盧秀燕，後來中市府定調農業交流，王金平邀約80人，包含當地農會代表、民代等出席。

盧秀燕傳出7月底訪美行程，由當地僑界邀請，中市府將組招商團，由盧秀燕帶隊參加，行程包含洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地。根據僑界流傳的邀請函中，僑界27日中午將舉行歡迎午宴，當地僑界傳出，場地可容納400多人，目前已有400人報名。

據了解，世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，雙方就投資環境、城市外交等議題交流，當時陳玲華提出邀請，盧是六都唯一女性、更是五星市長，中市建設與發展有目共睹，邀請盧率團到洛杉磯，分享台中投資環境。

盧秀燕4月3至5日曾快閃訪問新加坡，這是她在疫情後首度出訪，當時也傳出盧將訪美，盧未正面答覆，只說「外交工作要補進度」；鄭照新說，城市交流本來就在既定規畫，尤其疫情後與姊妹城市互訪，這是今年的重要規畫，訪美只是諸多城市交流之一，等確定後會對外公布。

洛杉磯 盧秀燕 行程

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