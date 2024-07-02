美西僑界瘋傳盧秀燕7月底訪美 中市府：確定會對外公布

台中市長盧秀燕傳出7月底訪美行程，主要前往西岸洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地，帶領招商訪問團。僑界傳出「歡迎午宴邀請函」，預計27日中午在洛杉磯聖蓋博喜來登飯店舉行，當地僑界報名踴躍。台中市副市長鄭照新表示，城市交流是既定規畫行程，這是今年重點規畫，訪美是諸多交流城市之一，時間、地點確定就會對外公布。

盧秀燕近期動作多，上周五率隊北上，與新北市長侯友宜團隊交流，本周五預計到高雄路竹，與立法院前院長王金平餐敘，據了解王日前到台中參加明台高中校慶提起盧秀燕，後來中市府定調農業交流，王金平邀約80人，包含當地農會代表、民代等出席。

盧秀燕傳出7月底訪美行程，由當地僑界邀請，中市府將組招商團，由盧秀燕帶隊參加，行程包含洛杉磯、休士頓、西雅圖、舊金山等地。根據僑界流傳的邀請函中，僑界27日中午將舉行歡迎午宴，當地僑界傳出，場地可容納400多人，目前已有400人報名。

據了解，世界華人工商婦女企管協會副總會長陳玲華上月底拜訪中市府，雙方就投資環境、城市外交等議題交流，當時陳玲華提出邀請，盧是六都唯一女性、更是五星市長，中市建設與發展有目共睹，邀請盧率團到洛杉磯，分享台中投資環境。

盧秀燕4月3至5日曾快閃訪問新加坡，這是她在疫情後首度出訪，當時也傳出盧將訪美，盧未正面答覆，只說「外交工作要補進度」；鄭照新說，城市交流本來就在既定規畫，尤其疫情後與姊妹城市互訪，這是今年的重要規畫，訪美只是諸多城市交流之一，等確定後會對外公布。