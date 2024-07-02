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新食藥署長快屆齡 邱泰源：徵詢多人被拒

聯合報／ 記者沈能元鄒尚謙／台北報導
食藥署新任署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。圖／食藥署提供
食藥署新任署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。圖／食藥署提供

衛福部食藥署昨舉行署長交接典禮，但並未對外開放，僅發布新聞稿，外界猜測前署長吳秀梅因衛福部派系鬥爭或輸液缺貨等因素才倉促下台。對此，衛福部長邱泰源駁斥，「這是子虛烏有」。不過，新任署長莊聲宏可能任職半年後就屆齡退休，邱泰源則證實此事，強調「上任天數不是問題，問題在對方是不是人才。」

國民黨立委邱鎮軍昨在立法院社福及衛環委員會質詢說，外傳吳秀梅卸任，因對政策及內部管理的不滿，並於輸液政策發生派系鬥爭有關。對此，邱泰源指出，衛福部多年來因應醫療及防疫困境，成為國際驕傲，衛福部團結沒有問題，「沒有派系之爭」。

邱泰源說，吳秀梅因個人人生規畫而卸任，在任七年多來，用心解決食安、藥安等問題。食藥署工作繁重，這幾個月來，他徵詢各大藥學院院長，但絕大部分均婉拒。他並不認識莊聲宏，但有八位中研院院士推薦莊，而莊也表示，「願意為國家，一天當作三天用。」相信新人事帶來新氣象，首要二大任務就是落實食安五環、改善藥品短缺。

至於莊聲宏任職半年，須屆齡退休，屆時還需再覓良才，對此，邱泰源說，上任天數不是問題，問題在對方是不是人才，「舊問題用新方法解決，新問題找好方法解決」。

另外，賴清德總統日前宣布成立「健康台灣推動委員會」，立委邱鎮軍昨在立院質疑，此舉形同架空行政院，邱泰源成為傀儡。邱泰源表示，無架空疑慮，健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻是他在台大的老師，溝通都很順暢。

莊聲宏 衛福部 邱泰源

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