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首爾市政廳附近嚴重車禍！韓媒：汽車衝撞路人「至少6死8傷」

「最好我知道誰家該生小孩！」第一線戶籍員對閣揆獻計直呼傻眼

聯合報／ 記者林麗玉王慧瑛／連線即時報導
113年稅務節慶祝暨表揚大會今天在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（後排中）、財政部長莊翠雲（後排右）與貴賓、得獎人員、緝毒犬合影。記者陳正興／攝影
113年稅務節慶祝暨表揚大會今天在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（後排中）、財政部長莊翠雲（後排右）與貴賓、得獎人員、緝毒犬合影。記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰今天出席全國戶政日活動提到，戶政人員最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，或是結婚好幾年還沒動靜，寄望戶政人員能拯救少子化危機，此話讓第一線戶政人員傻眼，有人嘆「我最好能知道誰家該生小孩了」，也認為閣揆對戶政人員的功能和認知，似乎離第一線太遠。

北部一名戶政官員表示，若要勾稽資料辨識誰還沒結婚？誰還沒生小孩等？恐已涉及個資問題，「行政院長說法已經有點過頭」，不僅侵害個資，也會讓民眾感受擾民，目前地方政府還沒有收到中央相關公文指示。

北部一名資歷十年的戶政人說，第一線戶政人員主要工作就是受理戶籍登記，遇到來報出生登記的父母若有一些異樣，可協助填出高風險通報，根本不可能知道誰家有適婚對象、誰家結婚多年沒生孩子等情報，這幾乎需要家訪才會知悉，若戶籍人員要管那麼寬、深入到家戶，那幾乎跟里長沒兩樣，未免太神話戶政人員的角色。

「該不會即將要被增加新工作了吧！」一名戶政人員對卓榮泰的說法直呼納悶，她說，不知道閣揆對戶政人員的認識是從哪兒來，說出這些話，要不是誇大，就是太外行。

台灣近年少子化愈演愈烈，有統計指台灣生育率全球倒數第一，「生不如死」是進行式，卓榮泰獻策，認為戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還未生子的民眾，透過資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策。此話一出，引發議論及質疑。

一名主管戶政業務的地方官員說，戶政事務所使用的戶政系統基礎資料就是中央開發的，內政部也有，若運用非勾稽特定個人的大數據，的確可以當施政參考，包括鼓勵民眾結婚、生小孩等政策，例如民眾到戶所洽公，戶所人員可宣導政府正推動哪些政策、獎勵，如果要勾稽出適婚年齡人口、辨識誰還沒結婚、沒生小孩等，已經涉及個資問題，除非有法令依據，否則地方政府不會對有涉及個人資料部分去做政策推廣使用。

個資 結婚

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