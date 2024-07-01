卓揆拋勾稽戶政資料助攻少子化 政院：無侵害隱私疑慮

行政院長卓榮泰今天指出，戶政單位可勾稽資料找出適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還沒生子的民眾，給相關單位介紹獎勵政策，遭在野質疑侵害隱私。政院澄清，政府統計資料絕對會在合法的前提下，善加運用為政策加值，協助解決社會課題，絕無侵害隱私的疑慮。

卓榮泰上午赴全國戶政日致詞時提到，少子化須靠戶政人員，他們最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，或結婚好幾年還沒動態的，應該將這些資料勾稽出來給相關單位，做更多獎勵政策的介紹、政令宣傳上的互相溝通，把國安問題少子化列為可研究、協助的對象，讓戶政工作更上一級。

此言卻讓在野質疑政府有意利用個資做政策宣導。政院人士說明，卓揆於全國戶政日的致詞，主要著眼於政府應善用內部資料，推動簡政便民措施，避免民眾四處奔波至各機關填資料、申辦各項服務，並鼓勵機關導入科技應用，帶給人民更優質、更便捷的服務。

政院官員解釋，政府統計資料絕對會在合法的前提下，善加運用為政策加值，協助解決社會課題，例如戶政統計資料運用結婚人數、結婚年齡、出生數、胎次等統計分析，做為人口政策的參考，相關資料為總體層次的分析，進行戶口統計調查處理，並在符合個資法等相關法規規定的前提下運用，「絕無侵害隱私的疑慮。」

官員指出，現今民眾接受資訊管道眾多，政府會在合法範圍內，努力透過多元管道進行相關政策利多宣傳，期望能有效率地讓需要的民眾知道政府的好康政策，進一步運用政府資源，這也是為民服務的初衷。

過去八年來，蔡政府推動「0-6歲國家一起養」，政院官員說明，少子化議題涉及層面非常廣泛，從青年育兒來說，政府多年來做出許多成果，2018年推動「我國少子女化對策計畫」，增加平價教保服務量能、降低就學費用、發放育兒津貼，提供養育0-6歲幼兒托育和就學的平價教保服務，藉此提升國人生育意願。

在受孕階段，政府自2021年起推動擴大不孕症補助，也就是補助實施試管嬰兒方案，截至今年6月23日已有1萬7395對夫妻成功產下1萬9614名嬰兒，幫助不孕夫妻實現生育子女的期待。

官員表示，在中學和大學階段，政府推動「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，減免私立大專學雜費3.5萬元，拉近公私立大專學雜費的差距，並搭配公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬-2萬元，以及全面落實高中職免學費，將就讀高中且家庭年所得超過148萬元的學生納入免學費範圍，實質減輕學生家長經濟負擔。

政院官員強調，賴總統提出的「0～22歲投資未來世代」政策，為「0-6歲國家一起養」的進階版，也是國家希望工程的重要政策，將會持續就托育、就學、就業、居住等面向，大力投資年輕人的未來，減輕年輕人和年輕家庭的負擔。

官員舉例，例如在托育部分，政府將建立0-6歲平價、優質、普及的服務體系，延長托育服務時間，鼓勵實施彈性育嬰假等。居住部分，政府將推動「租屋百萬家戶支持方案」，2032年前推動25萬戶社會住宅、25萬戶包租代管、50萬戶租金補貼，其中包含一定比例青年社宅等。