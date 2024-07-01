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晚宴中研院士 賴總統：中華民國台灣前途由人民決定

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統（前中）、副總統蕭美琴（前左）晚上在台北美福大飯店宴請「中央研究院院士第35次會議院士伉儷」，中研院院長廖俊智（前右）陪同步入飯店。記者林伯東／攝影
賴清德總統（前中）、副總統蕭美琴（前左）晚上在台北美福大飯店宴請「中央研究院院士第35次會議院士伉儷」，中研院院長廖俊智（前右）陪同步入飯店。記者林伯東／攝影

賴清德總統今偕同副總統蕭美琴晚宴中央研究院第35次院士會議院士伉儷，他強調，身為總統一定會堅持三個使命，一是維護國家生存發展，二是團結國人，保護2350萬人民身家及生命安全，三是讓台灣經濟進步、產業持續發展，全體國人安居樂業。

賴總統致詞時，感謝中央研究院持續深耕科普教育。他指出，政府設下目標要打造台灣成為「人工智慧島」，需要讓社會大眾更了解AI的應用和發展，感謝中研院將這項工作列為發展重點。此外，今年是中研院南港院區的70周年，南部院區也將在今年啟用；南部院區的規畫，著重在最新科技，特別是量子科技方面，相信可以平衡台灣、造福台灣。

賴總統提到，院士難得從海內外回來，他要向大家報告身為總統的使命，第一，是維護國家生存發展。「有主權才有國家，有臺灣才有中華民國」。中華民國在台灣已經落地生根。在他總統任期任內，一定會堅持自由民主憲政體制、堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞，也堅持中華民國台灣的前途由2350萬人民共同決定。

賴總統接著說，第二，他會盡所能團結國人，保護2350萬人民身家及生命安全。雖然面對極權主義的威脅，但是大家都很清楚，台灣是熱愛和平的國家，台灣人民與人為善。因此他身為總統，一定會堅持和平的目標。具體做法就是持續強化國防力量、強化經濟韌性，並與民主國家站在一起，發揮嚇阻力量，阻止極權主義持續擴張。同時，只要基於對等、尊嚴原則，台灣也很願意伸出友誼的手，與中國交流合作，往互助、和平、共榮方向發展。

賴總統指出，第三，照顧全體國人的經濟。俗語說，「先顧腹肚，才顧佛祖」、「吃飯皇帝大」，說明經濟還是最重要的。他的使命是發展經濟，讓國人能在這塊土地上安居樂業。全面智慧化時代來臨，也是台灣的機會，過去幾十年來，台灣各行各業都有相當傑出的表現，產業也有很深厚的基礎，他會站在政府的立場，支持科技產業，也照顧中小企業。在因應氣候變遷及數位轉型挑戰下，讓這兩個轉型力量推動臺灣經濟進步、產業持續發展，讓臺灣未來的經濟及產業發展，達到綠色成長、數位成長及包容性成長。

中華民國台灣 院士

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