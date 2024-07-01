女遊客入境遭脫光受檢 外交部籲帛琉兼顧旅客權益
一名女性遊客日前赴帛琉觀光，被海關帶到小房間，並要求脫光檢查，讓她備感屈辱，今天赴外交部抗議。外交部回應，已向帛方查證事件原委，並要求邊境執法應兼顧旅客權益，帛方善意回應表示將持續優化程序。
外交部回應記者提問指出，外交部甚為重視李姓民眾入境帛琉遭海關搜身一案，已在事發第一時間向帛方表達關切，並多次透過駐館及外交部人員致電當事人，表達政府重視與關懷之意。
外交部說，已立即指示駐帛琉大使館向帛琉政府相關部門查證事件原委，帛方強調該案搜查是依法進行，對帛琉民眾或外來旅客均一視同仁，絕非針對李姓民眾或特定國家人士的差別待遇，請台灣諒解。
外交部表示，駐帛琉大使館向帛琉政府強調，邊境執法也應兼顧國際旅客權益，於執行安檢時宜妥善向當事人說明，避免衍生誤會。帛方已善意回應表示日後將持續優化相關程序。有關指責外交部無作為的說法，並非事實。
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