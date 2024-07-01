澳洲前駐台代表露珍怡發表新書 盼澳台人民繼續合作

台灣亞洲交流基金會今天舉辦前澳洲駐台代表露珍怡「澳台情誼的回顧」新書發表會。露珍怡表示，澳台關係近年取得卓越進展，希望澳洲與台灣人民繼續合作、共同努力，促進一個開放、包容、和平與自由的區域與世界。

台灣亞洲交流基金會今天下午在台北福華大飯店舉行前澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）「澳台情誼的回顧」新書發表會，新書收錄露珍怡於2021至2023年擔任澳洲駐台代表期間，所發表的演講與資料；監察院長陳菊、英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）、駐台使節團團長聖文森及格瑞那丁駐台大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）等人皆到場與會。

露珍怡以中文致詞表示，很榮幸回到台灣再次見到許多好朋友，近年來澳台關係取得卓越進展，包括貿易與投資、能源轉型、醫療生技、藝術文化、原住民機會等領域，澳台民間交流密切，也共享民主、自由、法治價值觀，以及開放、包容，基於合作的共同願景。

露珍怡表示，在台灣生活的3年間，親自體驗到台灣社會的開放多元與韌性，並感受到台灣人的熱情、友誼與好客，以及對民主的堅定承諾，希望澳台人民繼續合作、共同努力，促進一個開放、包容、和平與自由的區域與世界，最後以台語說「我愛台灣，我們是永遠的好朋友」。

台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌致詞表示，澳洲是台灣在新南向政策下重要的合作夥伴，露珍怡在駐台代表任內推動雙邊教育及公衛合作也不遺餘力，促成澳洲加入「全球合作暨訓練架構」（GCTF），對深化台澳雙方的共好關係具有重大意義；蕭新煌並頒贈聘書給予露珍怡，邀請她擔任台灣亞洲交流基金會的諮詢委員。

出席新書發表會的經濟部國際貿易署署長江文若表示，露珍怡擔任駐台代表期間，台澳貿易大幅成長了3倍，且露珍怡對於各種議題的掌握能力非常好，例如能深入掌握能源轉型等議題，在氫能發展、鋼鐵業減碳等議題，都能與台灣經濟部的官員深入對話。

露珍怡表示，未來樂意與台灣各界保持交流，能源議題在澳台關係中也是重要的主題，而澳洲是能源等資源的主要供應國，台澳雙方是非常重要的夥伴，也是印太地區民主的成員，澳台社會具有共享價值、共同願景，可以一起建立更具韌性的經濟。