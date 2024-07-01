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兵馬俑展「用中國軟體」爆資安疑慮 科工館緊急回應

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄國立科學工藝博物館日前規劃兵馬俑特展，民眾能透過拍照模擬兵馬俑特效，但拍照軟體被發現來自中國，高市議員張博洋質疑有資安疑慮。圖／翻攝自中華翰維文化推廣協會臉書
高雄國立科學工藝博物館日前規劃兵馬俑特展，民眾能透過拍照模擬兵馬俑特效，但拍照軟體被發現來自中國，高市議員張博洋質疑有資安疑慮。圖／翻攝自中華翰維文化推廣協會臉書

高雄國立科學工藝博物館日前規劃兵馬俑特展，民眾透過拍照能模擬兵馬俑特效，但拍照辨識軟體被爆出來自中國，說明文字是簡體字，展覽主辦方之一是中國宋慶齡基金會，具濃厚統戰色彩，高市議員張博洋質疑有資安疑慮；科工館方回應已要求主辦方關閉2項有疑慮互動體驗，並確認是否為中國開發軟體、有無存檔上傳等情事。

科學工藝博物館上月28日劇舉辦兵馬俑特展，其中一項比對人臉的體驗遊戲，能讓民眾拍照比對與兵馬俑的相似度，但該拍照比對軟體是由中國開發，主辦單位為中國宋慶齡基金會、陝西省文物交流協會、秦始皇帝陵博物院、社團法人中華翰維文化推廣協會，張博洋認為4個就有3個是中國組織，更有統戰單位。

張博洋質疑該拍照軟體恐會將人臉生物特徵提供中國公司及主辦單位，資安出現漏洞，但主管機關教育部沒有過濾主辦單位背景，活動申請過程也未嚴加把關；科工館方回應，館方與主辦單位社團法人中華翰維文化推廣協會的合約明訂「不得使用大陸廠牌資通訊產品(含軟體、硬體及服務)」規範」，已函文要求主辦全面清查。

科工館方強調，倘有違反合約規定必須限期改正，如不改正本館將立即終止合約要求撤展，目前經確認設備產地均為臺灣品牌，並無使用大陸資通訊產品，已將「秦俑臉譜比對遊戲」與「一號坑全景體驗」兩單元先行關閉，確認非中國開發的軟體、無存檔或上傳等情事，在未釐清前暫停使用。

科工館方表示，「大秦雄風～兵馬俑與秦始皇帝陵特展」運用現代科技結合傳統工藝技術進行文物修，以科學研究解釋兵馬俑原繽紛色彩脫落的成因及解決方法，再用3D列印將兵馬俑印出來，運用數位科技複製老文物成果，內容符合科學技術科普教育，本館基於活化場地及增加館務收入，同意該特展辦理，並無統戰事宜。

兵馬俑 張博洋 文物 資安

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