舞台劇「時光の手箱」 看見大時代下文化認同難題

一卡塵封皮箱竟帶出被遺忘的家族悲歡離合，舞台劇「時光の手箱」改編自5大家族顏家真實故事，監製李崗希望藉由大時代下的小故事帶給觀眾感動，探索錯綜複雜的台日歷史情結。

「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」改編自台日混血作家一青妙的原著「日本媽媽的臺菜物語」與「我的箱子」，她從日本老家意外發現一卡塵封皮箱，裡面有情書、母親的日記與父親的遺書，藉此勾起尋根的好奇，看見父母的愛情與家族的悲歡離合。

一青妙的父親是台灣5大家族、基隆礦業顏家的長子，從小便赴日本求學，母親則是日本平民人家孩子。1966年兩人在銀座認識，搬遷台日之間，動盪年代在他們命運深處留下印記，當一個想成為日本人的台灣人，遇上一個想成為台灣人的日本人，文化認同成為夫妻生命中難解課題。

監製李崗接受中央社記者專訪分享，他一直都對台灣的歷史文化感到好奇，並觀察到近年很多人看事物的視角容易被簡化，如電影特寫鏡頭般，無法拉開遠景看到整個世界，導致歷史常常各說各話，越來越分眾。

後來，李崗成立影想文化藝術基金會，試圖結合學術、紀錄片與影視人才，將文獻影像化，就像他小時候喜歡拆解玩具般，想找出深埋地底的歷史拼圖，「歷史沒有真相，歷史只有做的人用很謙卑、真誠的心去拼湊，給大家一個接近真相的輪廓去看」。

李崗指出，台灣影視常拍底層的故事，但台灣其實有貴族，如日治時期崛起知名的5大家族。這群人夾在中國和日本之間，更得因應世界列強、戰爭及思想資源的變化，有劇烈的文化與國族認同衝突，「是現代的我們應該有距離，但有溫度去理解的重要課題。」

過去李崗曾花8年製作關於霧峰林家的「阿罩霧風雲」系列紀錄片，這次則想藉一青妙的家族故事，探索錯綜複雜的台日歷史情結，「一個大國小女子嫁給殖民地首富家的少爺，這段關係裡，就涵蓋國族、家庭、階級衝突」，光劇本就耗時2年製作。

在重重考量下，李崗認為，舞台劇是這個故事最合適的載體，有戲劇張力、時空轉換快速，還能加入創作彈性，例如邀一青妙扮演自己，藉由另一名虛構紀錄片導演身分，陪她探索家族與根源。

唯一可惜的是，舞台劇不像影視能隨時重播，2019年、2021年的演出遇上疫情、面臨取消危機。這次第3度重返舞台，李崗希望這個大時代下的家族物語，能帶給觀眾感觸與感動，「大家都有不同的記憶、不同的情感，甚至有各種意識形態，但眼淚是沒有顏色的，希望這部戲帶給大家一個沒有顏色的眼淚。」

「時光の手箱」將於9月6日至8日登上台北國家戲劇院，10月5、6日移師台中中山堂，12月7、8日於高雄衛武營歌劇院演出。