馬辦批梁文傑：把大陸當另一國家 陸委會失存在理由

陸委會副主委梁文傑今表示，兩岸實質就是兩個國家，對大陸而言，華獨和台獨是一樣的；並提及前總統馬英九的做法，在對岸看法也是獨。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應表示，梁文傑若還公開把中國大陸當成另一個國家，陸委會就失去存在的理由，建議梁主動辭職，同時也建議賴清德總統裁撤陸委會，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。

梁文傑表示，陸委會是依照「兩岸人民關係條例」設立的，賴總統的講法也是依照中華民國憲法和兩岸條例。而使用「國家統一前」這詞是很「藝術的」，之前維持兩邊互不隸屬狀態，不論要叫兩岸、台灣或大陸，又或叫中華民國和中華人民共和國都好，意思是一樣的。

蕭旭岑表示，中華民國憲法規定得很清楚，台灣和大陸同屬一個國家，我們是一中憲法，兩岸是統一前的特殊狀態，他無法接受政務官一手拿人民的稅金，轉頭就把憲法條文棄如敝屣，連自己的單位存在的價值都不尊重。

蕭旭岑說，華獨是沒有意義的名詞，賴政府不要牽拖，把不支持台獨的人和走台獨路線的賴政府混為一談。中華民國憲法反對的是台獨，台獨危害兩岸安全，牴觸台灣人的利益， 真愛台灣的人應該要唾棄台獨路線，不要再扯東扯西。

蕭旭岑強調，九二共識是保護兩岸關係的搖籃，如果不想講這四個字，就直接談中華民國憲法的「一中原則」。他無法理解，也不能接受掌握行政權力與話語權的人士，完全避談中華民國憲法的規定，只用似是而非的言論，來混淆民眾的視聽。

蕭旭岑表示，憲法是國家根本大法，賴清德總統對著憲法宣誓就職後，馬上就公開說出違憲的「新兩國論」，還刻意連講四次，置台灣人安危不顧，只會指責大陸反應過度，有助於解決當前危機嗎？

蕭旭岑說，賴清德及賴政府官員，不斷拿馬英九背書，非常奇怪，馬英九8年任內，備戰但不求戰，也不引戰。什麼都要拿馬英九背書，怎麼不學馬英九的一中原則與九二共識，還一直搞台獨？