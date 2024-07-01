食藥署長半年後又異動？邱泰源：只有這個位置

衛福部食藥署今（7/1）舉行新舊任署長交接，對於新任署長莊聲宏，衛福部長邱泰源透露，他其實不認識對方，但對方被多達8位中研院院士推薦，且有說願意為國家「1天當作3天用」，相信新人事會帶來新氣象，首要2大任務就是落實食安五環、改善輸液等藥品短缺問題。

食藥署新任署長由原中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。邱泰源指出，食藥署前署長吳秀梅因人生規畫卸任，在找接任人選過程中，詢問過所有各大學的藥學院院長，大家都不願意來，而他看了莊聲宏的資歷覺得不錯，又有多達8位中研院院士推薦，在藥學領域的研究亮眼，且為人勇敢又正直，因此，他十分感恩莊聲宏。

針對今天在立法院社福及衛環委員會上，有立委質疑莊聲宏可能任職半年就須屆齡退休，邱泰源指出，人才很多，且天數不是問題，問題在於對方是不是人才，當人才願意為政府做事，對國家也是好事，相信對於新人可以做一點期待，強調「舊問題用新方法解決，新問題找好方法解決」。被問及是否因此年底再有一波人事異動的討論，他證實「只有這個位置」。