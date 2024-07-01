金曲獎臉書沒巴奈六四感言 李遠：絕不可能自我審查

巴奈金曲致詞提及天安門事件35年，金曲獎官方臉書卻未完整呈現，引發外界質疑是自我審查。文化部長李遠今天澄清，他從過去就一直是言論自由的奮鬥者，在這言論自由的年代，不可能有自我審查。

第35屆金曲獎頒獎典禮日前落幕，最佳台語專輯獎得主巴奈在致詞時提及今年是金曲獎第35屆，也是天安門事件35週年，希望大家都不要忘記，但這段發言未能在金曲獎官方臉書完整呈現，遭質疑是「自我審查」，巴奈也遭中國網友出征。

李遠今天出席中央社百年社慶酒會前受訪表示，必須澄清所謂自我審查這件事，他過去年輕時就是電影、電視都會被剪的年代，他一直是一個言論自由奮鬥者，不斷與當年新聞局抗爭。

李遠說明，如今台灣已經迎來言論自由，在這年代不可能有自我審查，除非你腦袋還是停留在威權時代，「在我身上，幾乎是不可能自我審查的」。

至於巴奈被中國網友攻擊，甚至傳出將遭到中國音樂平台封殺，李遠指出，台灣在影視音方面一直是華人世界的龍頭，表演舞台也可以走全世界，巴奈是一個很好的歌手，文化部會幫助巴奈走向世界。

李遠提到，文化部對藝人投注的資源越來越多，未來將持續透過國際合作將影視產業餅做大，「當你把自己的餅做大，然後可以走上國際的話，那個產業就蠻大的」。

李遠昨天也透過臉書聲援巴奈，他今天進一步表示，巴奈一直是一個社運歌手，歌曲動人，純粹從藝術角度看也唱得非常好，這次獲得台語專輯獎有很特殊意義。

李遠強調，政府對於影視音的投入都比過去加倍，當中包含文策院投資以及文化部提供的輔導金，例如影集部分，政府最高已經可以補助到60%，非常努力扶持影視音產業。

媒體追問，未來中國藝人是否因各類考量就不出席「三金」頒獎典禮，李遠回應，從過去的歷史到現在，台灣影視音都是華人地區的龍頭，不管是產業與表現，也因為只有台灣這種自由民主的國家，才可能有很好的創作，所以他從來都沒有想過這件事，因為台灣一直是華語世界的龍頭，就像金馬獎一路走來，也沒什麼問題。（編輯：林克倫、張若瑤）20240701