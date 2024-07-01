苗栗副縣長邱俐俐履新 鍾東錦期許能讓中央多撥錢

苗栗縣副縣長邱俐俐今天履新，強調會做好副縣長的角色，縣長鍾東錦表示將借重邱中央的資歷與管道，期許與立委陳超明、邱鎮軍，多多到中央活動，讓中央撥錢給苗栗建設。

邱俐俐擔任陳超明國會辦公室執行長10多年，邱俐利今天第一天上任，縣府二樓副縣長室旁上午11點15分茶會冠蓋雲集，送花、花籃及畫作致賀，邱喊出「苗栗縣政府邱俐俐報到」、「苗栗縣鄉親邱俐俐報到」，場面相當熱鬧。

鍾東錦表示，他從政時間不長，地方沒有問題，最大的弱點就是跟中央的銜接跟溝通，地方他自有一套，至於要中央長官肯撥錢，靠陳超明、邱鎮軍，及邱俐俐將到中央多多活動，邱主持會議、協調能力很強，執行力及專業，一定可以勝任副縣長的工作。

邱俐俐說，她會做好副縣長的角色，把在中央歷練的經驗，奉獻給縣府與鄉親，她做事及思考如何解決問題的部分，不但有底氣，及很好的耐心，她是來輔助大家、協助大家、支持大家，不要形而上，跟隨鍾縣長及2名立委的腳步，一起打造苗栗成有願景、有前景、有美景的地方。