快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

苗栗副縣長邱俐俐履新 鍾東錦期許能讓中央多撥錢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣副縣長邱俐俐今天履新，強調會做好副縣長的角色。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐今天履新，強調會做好副縣長的角色。記者范榮達／攝影

苗栗縣副縣長邱俐俐今天履新，強調會做好副縣長的角色，縣長鍾東錦表示將借重邱中央的資歷與管道，期許與立委陳超明、邱鎮軍，多多到中央活動，讓中央撥錢給苗栗建設。

邱俐俐擔任陳超明國會辦公室執行長10多年，邱俐利今天第一天上任，縣府二樓副縣長室旁上午11點15分茶會冠蓋雲集，送花、花籃及畫作致賀，邱喊出「苗栗縣政府邱俐俐報到」、「苗栗縣鄉親邱俐俐報到」，場面相當熱鬧。

鍾東錦表示，他從政時間不長，地方沒有問題，最大的弱點就是跟中央的銜接跟溝通，地方他自有一套，至於要中央長官肯撥錢，靠陳超明、邱鎮軍，及邱俐俐將到中央多多活動，邱主持會議、協調能力很強，執行力及專業，一定可以勝任副縣長的工作。

邱俐俐說，她會做好副縣長的角色，把在中央歷練的經驗，奉獻給縣府與鄉親，她做事及思考如何解決問題的部分，不但有底氣，及很好的耐心，她是來輔助大家、協助大家、支持大家，不要形而上，跟隨鍾縣長及2名立委的腳步，一起打造苗栗成有願景、有前景、有美景的地方。

陳超明則指稱鍾東錦是慧眼識英雄，在鍾東錦競選縣長時，就點名邱俐俐出任副縣長，邱對事情非常執著，堅持做對的事，鍾縣長借將，對自己而言像是失去左右手，但是世代一定要傳承，接下來換他要思考找人接替邱的位置。

苗栗縣副縣長邱俐俐今天履新，強調會做好副縣長的角色。記者范榮達／攝影
苗栗縣副縣長邱俐俐今天履新，強調會做好副縣長的角色。記者范榮達／攝影

苗栗縣 邱俐俐 鍾東錦 陳超明

延伸閱讀

向陳超明借將邱俐俐任副縣長 鍾東錦：補足弱點

【即時短評】鍾東錦完成政治勢力拼圖？邱俐俐接任苗栗縣副縣長

新任苗栗縣副縣長是她 鍾東錦：借重中央歷練及管道

參訪韓國安全體驗館 鍾東錦：將借鑒經驗深耕苗栗安全網

相關新聞

總統府前鋼質花臺遭衝撞 府發言人：已交警方處理

總統府今驚爆有民眾駕車衝撞府前鋼質花臺，總統府發言人郭雅慧表示，第一時間已將該民眾交由警方帶返介壽派出所，後續則交由警方...

賴總統執政一個月 民調：觀望民眾轉向不滿意大於滿意

美麗島電子報今公布最新國政民調，賴清德總統雖然滿意度上升，但不滿意度也同樣上升，甚至增加9.4%。民調指出，賴總統就任之...

馬辦批梁文傑：把大陸當另一國家 陸委會失存在理由

陸委會副主委梁文傑今表示，兩岸實質就是兩個國家，對大陸而言，華獨和台獨是一樣的；並提及前總統馬英九的做法，在對岸看法也是...

A片監控說惹議！沈伯洋嘆遭「斷章取義」 黃揚明：沒從林智堅學到教訓

民進黨立委沈伯洋近日站在風口浪尖上，因上政論節目時稱，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，中共可以掌握、並判斷看A片者是自由派還是保守派，掀起不少討論。儘管他後來也在臉書發文強調，只是想提醒蒐集個資的風險，沒想到也可以被攻擊。但資深媒體人黃揚明認為，硬拗到底的下場就是反作用力打回自己身上，「民進黨沒從前新竹市長林智堅抄襲事件中得到教訓」。

恢復客輪直航才放福建團客赴台？民進黨批中態度矛盾

對岸聲稱恢復台灣到平潭的觀光船隻，才要開放福建團客赴台。民進黨發言人吳崢今指出，民進黨一直正面看待兩岸交流，主張對等、尊...

立委質疑吳秀梅卸任背後因素 邱泰源為她說了句「公道話」

衛福部食藥署長吳秀梅上周確定卸任，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，今天新舊任署長正式交接。立委賴士葆今天在立法院社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。