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國會調查權生效後第一槍 3日將成立鏡電視專案小組

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。 記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團書記長洪孟楷。 記者邱德祥／攝影

國會改革法案於6月27日生效，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團紛紛宣布聲請釋憲與暫時處分，國民黨也揚言在短時間內成立調查小組追查弊案。國民黨立法院黨團今天發出甲級動員令，將於7月3日立法院交通、司法及法制聯席會議上成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，而且不排除行使聽證權，邀請民間人士來國會做證。

立法院議事處發出通知，立法院交通、司法及法制聯席委員會將於7月3日召開，國民黨發出甲動要成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組、通過調查專案小組運作要點。國民黨立法院交通召委陳雪生證實，將開交通、司法及法制聯席委員會議，有鑑於上次成立鏡電視專案小組什麼都查不到，這次聯席司法委員會一起調查。

國民黨團書記長洪孟楷表示，主要是國家通訊傳播委員（NCC）在這段期間，很多事情都無法讓國人相信。過去交通委員會曾成立過調閱小組，但有可能是當時的立院職權行使法不夠完善，導致很多資料都無法詳細追查，新的立院職權行使法通過後，現在交通與司法委員會一起聯席成立調查小組，幫國人釐清真相。立委也不排除行使「聽證權」請民間人士前來作證。

洪孟楷也預告，國民黨這周與下周將會陸續針對超思雞蛋案、聯合再生採購弊案等成立專案小組。洪孟楷強調，弊案都是國人不樂見的事，立院若有發現任何弊案，將會移送司法調查；若沒有弊案，也會還行政機關清白。他呼籲民進黨共同加入調查小組，一起追查真相。

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