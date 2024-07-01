法僑界歡送吳志中：感念大使走出辦公室面對媒體

法國僑界昨天為駐法代表、外交部候任政務次長吳志中舉行歡送會，氣氛熱烈。旅法台僑感念吳志中「走出辦公室」，更上第一線面對媒體輿論。吳志中則表示，主流社會對台灣支持大幅增加。

駐法代表、外交部候任政務次長吳志中昨天參加法國台商會舉辦的午宴暨歡送會。預計於巴黎奧運結束後為6年駐法生涯劃下句點的吳志中，受到旅法僑團的熱情歡送與感謝。

法國台商會第30屆年度會員大會暨吳志中代表歡送會於巴黎塞納河遊船上舉行，上百名台僑共襄盛舉。

近年台法關係開創新高度，許多台僑都感同身受。今天法國台商會改選，連任副會長的邱婉惠告訴中央社，「6年前感覺台灣默默無名，但大使不斷上節目，他法文能力很強，回覆媒體和政治界刁鑽問題都很厲害，不失大國風範，把台灣層級拉高。我們與有榮焉，現在都很自豪地跟別人說我來自台灣」。

同身為世華工商婦女會法國分會會長的邱婉惠說，台灣能見度提升「因為大使，也因為台灣經濟科技的重要性」。對於台法關係的未來她認為，新一代台商會盡量把台法圈子拉在一起，雙邊關係會越來越好。「大使在前面衝鋒，新一輩台僑推動台法互相理解的力量也不可忽視」。

2018年開了台灣餐廳Chez Ajia的王緯茜則告訴記者，當時認識台灣的法國人並不多。一開始客人都以為是泰國菜，甚至還有人在網路評論一顆星，抱怨是他吃過最不道地的「泰國菜」。

但她表示，近年台灣在法國能見度大幅提升。去年二店開幕時，明顯感到客人大多認識台灣，了解與中國的緊張關係；甚至遇到很多來台灣深度旅遊，或大學交換的年輕人，「不像以前，還要很努力的證明自己是誰，現在他們都知道我們和中國人不一樣」。

她對吳志中最大的感念，是「大使已經跨出辦公室」，不僅是對僑胞，也面對法國媒體與輿論。

她說，以往大使可能主要在使館或外交官員間跑官方行程，僑胞較難遇到，但「吳大使會到每間法國台灣餐廳捧場交流，還協助宣傳，讓人感覺很親民，感覺像大家雖然位子不同，但都共同為台灣而努力」。

此外，「他會接受媒體採訪，甚至正面與中國外交官員對抗，這絕對不是很簡單的事情。他願意為自己的信念和價值觀，把自己放在第一線，用流利的法文，與對方平起平坐地介紹台灣」。

吳志中則向中央社表示，這6年完成了很多8年前進入政府時不敢想像的事情，「台法關係有顯著改善，世界和法國看台灣的眼神已不同」。

以參議院為例，吳志中上任時友台小組僅20人，如今已成長至63人，是亞太地區人數最多的友好小組。

面對僑胞形容他「走出辦公室」，他笑著說，週末只要時間許可，幾乎從不拒絕僑胞邀請。「我們在美麗的法國，走出辦公室和大家交流，也是我來法國最初的目的，讓大家感受到台灣越來越好，成為華人社會的典範。台灣不是中國的一部分，反而中國是台灣的一部分」。

然而吳志中直言，挑戰還有很多。「法國仍不承認台灣是正常國家，想達到如正常國家互換、交流，還需要未來更多努力」。

不過「法國主流社會對台灣的支持已和過去非常不同，而政府是由人民投票選出。我們有民意、國會議員與研究社群的支持」。他告訴記者，很多學校都希望他去演講，走在路上都有人喊「大使加油」。

對於台法關係展望，他分析，趨勢是法國社會對台灣問題逐漸有所認知，且對中國威脅台灣表示反感。雖然需要時間，「但這會促使政府作出改變，我們可以共同期待」。