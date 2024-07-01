衛福部被說太空人內閣？林淑芬：期許新食藥署長這4字

生理食鹽水等輸液短缺，其中以生理食鹽水最為嚴重，主要是供應全台7成輸液的永豐化學工業公司，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範且許可證到期，獲得展延前不得製造，衛福部日前預估輸液供應將短缺到10月，以500cc單位換算，每月缺口約150萬袋。

立委林淑芬今天於立法院社會福利及衛生環境委員會表示，食藥署稽查永豐化學工業公司違規項目，包括實驗數據造假、主成份有效性不足、內有懸浮汙染物等，而前署長吳秀梅有預知能力，預計10月可以復工，但不願看見食藥署在外界壓力下，複查放水的情形，今天新署長莊聲宏上任，期許他能「大破大立」。

林淑芬說，對於國內藥品市占率不均、原料易生短缺的缺藥名單，衛福部有無相關管理機制。衛福部食藥署副署長王德原說，目前盤點9家藥廠、16張許可證，均為市占率6成以上的藥品，可能會出現缺藥的高風險名單。

王德原說，目前要求製造高風險藥品藥廠，原本於製造許可證到期前6個月提出申請，現在要求提前至9個月，並鼓勵其他藥廠生產，降低獨占藥廠。林淑芬說，過往藥廠採取低價策略，擴大市場占有率，成為壟斷、獨占，但隨著藥價降低，利潤解少，做出劣質藥，衛福部應有效管理。

邱泰源曾說，次長林靜儀和醫界比較合，常透過臉書發文安撫醫界，這是用心良苦。但林淑芬說，林靜儀所提出的政策，衛福部都有落實嗎？次長在那裡寫臉書很快，講場面話、講漂亮話都很快用心良苦，但「我們的內閣被嘲笑是外星人內閣，我們衛福部會不會被人家嘲笑，是太空人內閣？」期許衛福部要做事，不要被人貼標籤。