拆樑行動愈燒愈熱 罷韓要角張博洋獻計提供經驗

民團推罷免基隆市長謝國樑，粗估二階門檻達標，預計近日送選委會，「拆樑行動」如火如荼推進，昔日罷韓要角、高雄市議員張博洋也幫忙獻計，他說，日前與拆樑行動發言人李晏蓉吃飯交流，有提醒對方，連署書要妥善保管，避免集中放在某一人家，也建議她後續辦遊行衝高聲勢，因為基隆基本盤藍大於綠，要訴諸中間選民，才有機會讓罷免案達陣。

張博洋說，最近國會擴權案將成為催化劑，民眾情緒沸騰，百姓情緒很容易被引導到最近的投票行為，罷免謝國樑很可能成為親綠、非藍選民的情緒出口，「可以預測罷免通過的機率將提高」。

張博洋說，前一陣子透過共同朋友牽線，有與李晏蓉吃飯討論，有提供一些昔日罷韓的經驗供李晏蓉參考，但畢竟高雄、基隆的政治生態、民情不同，有些做法還是要因地制宜。

張博洋提到，縣市選委會與地方首長連結度高，連署書審查過程，很可能被從嚴審查或技術性刁難，有提醒拆樑團體要留意這些關卡。

國民黨主席朱立倫昨受訪也質疑連署過程抄名冊「很多作假」，李晏蓉強調，就算志工幫忙填寫基本資料，最後一欄親筆簽名或蓋章也一定是本人所為，她強調，對連署作業的品質有信心，「不怕被從嚴審查刁難」。

「謝國樑冷處理是一種策略！」張博洋說，與罷免韓國瑜時期相比，謝國樑一開始用低調、不引戰來處理，曾經10多天沒有公開行程，試圖要讓罷免案冷卻，也避免引戰、犯錯，但最近國會改革案、發電動車排隊民怨等，又讓罷免謝國樑案再度燒起來。

張博洋說，基隆政治基本盤是藍大於綠，拆樑案若要過關，要能說服中間選民願意站出來投票，才有機會讓同意票高於不同意票。