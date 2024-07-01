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民眾黨團拋立院延會至7月底 處理NCC、考試委員人事案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／取自CNEWS匯流新聞網YouTube頻道
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左）今天接受網路節目「中午來開匯」專訪。圖／取自CNEWS匯流新聞網YouTube頻道

立法院本會期延會至7月16日，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，民眾黨團主張再度延會至7月底，優先處理NCC、考試委員等人事案，而攸關打詐、加薪、新住民權益等相關法案，也希望能夠在月底前三讀通過，「716（立院本會期）不要就這樣結束，最起碼再延到月底。」

黃國昌中午接受網路節目「中午來開匯」主持人黃光芹專訪，他說現在的事情就已經處理不完，民眾黨團認為國家傳播通訊委員會（NCC）、考試委員人事案應該要進入實質審查，因為行政院長卓榮泰非常不負責任，新任NCC委員是由前總統蔡英文、行政院前院長陳建仁提名，「我們就一直在問卓榮泰，現在你是否願意接受或背書。」

黃國昌說，如果卓榮泰願意埋單背書，現在就可以開始實質審查，倘若卓榮泰不願意埋單背書，民眾黨團就把名單退回去，行政院長可以提名屬意人選，民進黨一邊高喊基於責任政治、行政一體，當然可以提名新任NCC委員，可是真的問卓榮泰，他卻是抵死不回答，「意思很簡單，就是立法院趕快審，到時候人選被否決，不關我的事。」

黃國昌直言，卓榮泰自認手很乾淨、錯都是前人的錯，就是毫無擔當的最主要理由，民眾黨團希望他能夠正式表態，到底要進行審查，還是要重新提名，「他們就是不願意負責任，心裡可能在想借刀殺人，先讓立法院否決掉，卓榮泰不要當壞人，自己重提四個人。」

黃國昌指出，從新政府就任到現在，幾乎都是在搞政治鬥爭，總是在製造對立衝突，卻拿出不出任何施政方針及內容，這個國家不能繼續空轉，行政院長不負責任，那就由國會來承擔，新任NCC委員、考試委員要實質審查，「人選好就通過，不好就否決掉，不能再繼續僵持下去。」

黃國昌說明，如果要處理人事同意權的案子，扣除掉施政總質詢的時間，7月16日前只剩下兩天院會，分別是7月12日與16日，兩天一次會，包括打詐、加薪、新住民權益保障的相關法案，希望也可以趕在月底前三讀通過，「716以前根本不可能處理人事同意權。」

不過，黃國昌說，兩大黨似乎有不一樣的想法，他們希望用臨時會的方式，這件事不是不能討論，不過臨時會僅限處理特定議案，其他事情都不能處理，委員會恐怕也沒有辦法進行，民眾黨的原則是「該做的事情要做」，行政部門已經在擺爛，這個國家不能空轉。

黃國昌也提及，國會改革法案被折騰半天，現在終於生效，「國會調查權、聽證調查制度總要開始運作，才能夠回應人民的期待」，包括超思進口雞蛋案、光電弊案等，以現在辦事的效率跟腳步來看，國會怎麼可能有辦法好好地監督行政部門。

主持人黃光芹詢問，民眾黨團將著眼於哪些案子，黃國昌表示，除了人事同意權的案子，民眾黨團希望在院會設立調查委員會，其中一項是媒體改革，修正NCC組織法砍掉萬年委員，同時推動電視新聞台三大透明原則，包括股權結構、財報、接受補助都要公開。

卓榮泰 民眾黨 黃國昌

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