喊選罷法修法先開公聽會 國民黨指「非一己之見」

立法院內政委員會周四（4日）排審「公職人員選舉罷免法」修正草案，傳國民黨有意增加罷免門檻，不過民眾黨內政委員麥玉珍明確反對，讓審查充滿變數。國民黨今天表示，內政委員會周三會先開公聽會廣納各界的聲音與意見，之後才會正式審查，強調修正選罷法、調高罷免門檻，絕非立委一己的想法，民進黨過去也曾支持過選罷法的修正，提出的版本、內部的精神，和國民黨版本如出一轍。

國民黨指出，修正「公職人員選舉罷免法」是為讓「罷免」更具正當性，不會出現「罷免票數低於得票數」的情況，造成是讓台灣民主更加前進的舉措。此修法也才剛進入公聽會的階段，正是讓大家暢所欲言、各抒己見之時；民進黨卻急不可耐開始造謠、抹黑，讓各法案成為政治攻防的戰場，就是不希望台灣的民主法治往前邁進。

國民黨指出，民進黨立委賴瑞隆、蘇震清曾提案，認為台灣多次出現「惡罷」，可能會產生少數否決多數的問題，所以希望修正選罷法，認為罷免票必須多於候選人當選時得票數，才能夠罷免成功。民進黨立委郭國文同年也提案，認為台灣可能出現「高票當選、低票罷免」的狀況，甚至評價這是「制度漏洞」。

國民黨表示，民進黨前立委湯蕙禎也領銜提案，認為現行罷免制度下，可能發生罷免成立，但會影響選舉之公平，應該要規範罷免得票數高於當選時得票數才算通過。

國民黨表示，國會改革如此、選罷法也是這般，民進黨三番兩次以雙標、造謠、抹黑的方式，企圖阻攔良善的法制討論，要將任何法案都套上政治攻防的濾鏡，從「民意代表」變成「黨意代表」，動員仇恨與民粹，企圖反對改革。

國民黨重申，堅決捍衛台灣的發展，民主絕對不能走回頭路，周三選罷法公聽會是要聽聽看各方意見，絕對不是以立法委員的一己想法決定，讓台灣的選舉罷免法能更加符合民主的原則、程序的正義。