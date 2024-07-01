學生輔導法草案無政院版 國民黨痛批賴清德上任跳票

校園安全與輔導人力議題引發立院關注，國民黨立法院黨團今天提出數據，指各級學校自殺自傷案件數逐年攀升，自2017年1588件飆升到2023年1萬4931件，短短7年時間成長9.4倍。國民黨團書記長洪孟楷痛批，去年賴清德選總統時稱要修「學生輔導法」推動社會安全網2.0，結果上任後至今沒送行政院版本，政策跳票，要求政院版儘速送至立法院審查。

國民黨立法院黨團今天舉行「說好的學生輔導法，政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會。洪孟楷表示，監察院2022年的報告，就要求教育部盡速修訂「學生輔導法」，去年賴清德總統稱要把校安納入治安工作的重要一環，全面強化學生輔導，推動社會安全網2.0，請問上任已經40天的賴清德總統，有沒有看到行政院擱置教育部送來的「學生輔導法」修正草案？

洪孟楷痛批，行政院可以把釋憲案、覆議案用最快速度送出，但卻擱置攸關學生權益、安全的「學生輔導法」，到底理由是什麼？教育部長鄭英耀在立法院還信誓旦旦說，6月27日行政院會會討論「學生輔導法」，屆時會送到立法院，「結果不到一天，教育部長就被打臉」。

國民黨的教育文化委員會召委柯志恩表示，立法院距離行政院只有6分半鐘路程，賴清德總統在競選期間也提出「學生輔導法」政見，但在行政院卻足足躺了1年4個月。她今年6月多次向行政院副院長鄭麗君、政務委員史哲強調「學生輔導法」重要性，教育部長鄭英耀上周還斬釘截鐵表示，會把「學生輔導法」拿到行政院會討論，結果但到目前為止，都還躺在行政院。

柯志恩質疑，所有攸關學生相關法案，都是在悲劇發生後才受到政府的重視。2010年桃園八德國中發生霸凌事件之後，「國民教育法」才通過設置輔導老師；2014年發生鄭捷殺人事件後，「學生輔導法」才立法通過三讀，規定要滾動式檢討，教育部在2022年也提出檢討，送出「學生輔導法」修法版本，但法案卻到目前為止還躺在行政院。

國民黨立委萬美玲表示，真的不要在憾事發生之後，才亡羊補牢，付出的代價不是你我所可以承受的。「學生輔導法」第11條規範「高中以下學校，其班級數達55班以上者，應至少置專任專業輔導人員一人」但全國符合55班規定的學校僅9.6%（372所），剩下90.4%的學校，根本無法聘用專業輔導人員，完全與教育現場、學生狀況，以及老師和輔導人力的壓力完全脫鉤。

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