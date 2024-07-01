為少子化獻策 卓榮泰盼戶政勾稽資料推廣人口獎助政策

內政部今天舉辦「2024年全國戶政日活動」，行政院長卓榮泰致詞時提到少子化問題，他認為戶政單位可將適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還未生子的民眾，透過資料勾稽給相關單位，以便介紹獎勵政策，並將少子化這項國安問題列為可研究、協助對象，讓戶政工作往上一級。

卓榮泰指出，好的戶政工作對人口規劃非常直接，對國家人才獲取也非常有效，他要向全國人民向戶政人員表達感謝，沒有這些人的付出，政府的公共建設、政策將無法推動。

卓榮泰表示，有健全的戶政，才有合理的人口規劃，未來要將AI科技引入公共領域、政府部門對人民的服務，達到簡政便民、優化過程的目標，讓人民覺得備受尊重，必須隨著時代改變與科技進步加強。

卓榮泰提及，少子化必須靠戶政人員，他們最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，或是結婚好幾年還沒動態的，應該將這些資料勾稽出來給相關單位，做更多獎勵政策的介紹、政令宣傳上的互相溝通，這很必要，把國安問題少子化列為可研究、協助的對象，讓戶政工作更往上一級。

內政部次長吳堂安說明，戶政機關與民眾生活息息相關，更是國家庶政的重要基礎，今年表揚績優戶政人員71名、績優志工31名，以及27個績優戶政事務所、6個績優縣市政府，為鼓勵國人婚育，各地方政府推出，共12個地方政府，獲得人口政策績效優良機關的殊榮。

吳堂安提到，戶政司近年推動諸多線上便民措施，舉凡2018年1開放民眾用自然人憑證線上辦理申請電子戶籍謄本、掛失身分證等22項服務，今年更推廣行動自然人憑證，不須攜帶任何證件，即可在線上申請各項服務，落實簡政便民。