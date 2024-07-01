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下周擬排審核能延役條例 柯志恩：民進黨態度才是關鍵

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨立委柯志恩（右）被問及排審核能延役條例一事，強調執政黨才是關鍵。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團舉行記者會，國民黨立委柯志恩（右）被問及排審核能延役條例一事，強調執政黨才是關鍵。記者邱德祥／攝影

核三廠1號機將於7月停機進入除役，國民黨多名立委推動「核能延役」修法相關版本，國民黨立院教育及文化委員會召委柯志恩擬在下周排案審查。柯志恩今天在黨團記者會後表示，國民黨只是反應企業目前需求，下周三（10日）修法只是讓法規更有彈性，執政黨的意見與態度，才是決定核能電廠能否延役的關鍵。

國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人4月提出「核子反應器設施延役條例」草案，目前立法院共有5版本已一讀交付立院教育文化委員會審查。柯志恩為立法院教育及文化委員會下周輪值召委，擬排審「核子反應器設施延役條例」草案。

柯志恩表示，「學生輔導法」為教育文化委員會本會期的重中之重，審完之後考量到目前有6加1位委員提出核能延役相關修法，因為賴士葆版本要與經濟委員會聯席，考慮到時間需求，負責任的把6位委員版本排案討論。

柯志恩表示，國民黨只是反應企業界需求，下周提供一個平台讓能源議題充分討論，而說實在的修法只是讓法規變得更加彈性，執政黨的意見、態度，是否執行等，才是決定核能到底能否延役最重要的關鍵。

國民黨 柯志恩 核能

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