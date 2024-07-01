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恢復客輪直航才放福建團客赴台？民進黨批中態度矛盾
對岸聲稱恢復台灣到平潭的觀光船隻，才要開放福建團客赴台。民進黨發言人吳崢今指出，民進黨一直正面看待兩岸交流，主張對等、尊嚴，但中方態度矛盾，一方面在海峽論壇說要推動融台政策，隨後又公布台獨22條懲戒意見大打法律戰，讓人感到疑惑。
吳崢強調，中方有軟的一面，另一方面又祭出強硬手段，將法律武器化，這樣的狀況認為相當矛盾，這部分中國內部要有明確方向，否則外界看到的客觀事實，「台灣人去中港澳的風險都增加。」
此外，陸委會上周將陸港澳旅遊警示調升為「橙色」，港府發出聲明譴責並強烈反對。吳崢舉遭陸扣押的台商李孟居、台灣民族黨副主席楊智淵為例，強調赴中風險確實存在，就算不是從事政治活動亦然，只要中國覺得有罪就有罪，這些現實有必要提供人民知道，絕對不是什麼抹黑。
民進黨立委洪申翰質疑，港府看不懂自己寫的法律嗎？陸委會所說的都是根據官方內容，誰能曲解？遑論抹黑，不要睜眼說瞎話，政府只是忠實呈現給台灣社會，並作出提醒，這就是負責任的民進黨政府該做的事。
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