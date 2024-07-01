賴總統監誓 楊珍妮何志偉林飛帆等人完成宣誓

總統賴清德今天主持政務人員宣誓典禮，總統府副秘書長何志偉、張惇涵、國家安全局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝、徐衍璞、國家安全會議副秘書長徐斯儉、劉得金、林飛帆、行政院政務委員楊珍妮等人完成宣誓。

賴總統今天在副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮等人在場觀禮下，主持「新任總統府、行政院、考試院、國家安全會議及國家安全局政務人員宣誓典禮」並監誓。

宣誓儀式開始後，賴總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由楊珍妮帶領宣讀誓詞；宣誓後，賴總統逐一向宣誓人致意，儀式簡單隆重。

今天宣誓人員包含總統府副秘書長何志偉、國家安全局局長蔡明彥、國防部副部長柏鴻輝、徐衍璞、總統府副秘書長張惇涵、國家安全會議副秘書長徐斯儉、劉得金、林飛帆、行政院政務委員楊珍妮、行政院副秘書長王貴蓮。

宣誓人員尚包括內政部政務次長馬士元、外交部政務次長田中光、財政部政務次長阮清華、李慶華、教育部政務次長葉丙成、法務部政務次長徐錫祥、黃世杰、經濟部政務次長陳正祺、何晉滄、交通部政務次長陳彥伯、伍勝園、勞動部政務次長許傳盛、王安邦、農業部政務次長胡忠一、黃昭欽、衛生福利部政務次長林靜儀、呂建德、環境部政務次長葉俊宏、施文真、文化部政務次長王時思、數位發展部政務次長闕河鳴、林宜敬。

另外，包含考選部政務次長鄭中平、銓敘部政務次長張秋元、國家發展委員會副主任委員高仙桂、彭立沛、國家科學及技術委員會副主任委員林法正、陳炳宇、大陸委員會副主任委員梁文傑、沈有忠、金融監督管理委員會副主任委員陳彥良、海洋委員會副主任委員吳美紅、黃向文、僑務委員會副委員長阮昭雄、國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員傅正誠、陳進廣、原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安Qucung Qalavangan、杜張梅莊Adralriw Abaliusu。

此外，還有行政院公共工程委員會副主任委員陳為祥、李怡德、行政院主計總處副主計長蔡鴻坤、行政院人事行政總處副人事長李秉洲、國立故宮博物院副院長黃永泰、公務人員保障暨培訓委員會副主任委員陳佳慧、國家安全局副局長柯承亨、國防部全民防衛動員署署長白捷隆、內政部空中勤務總隊總隊長井延淵、交通部觀光署署長周永暉，以及海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠。