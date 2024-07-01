民進黨：中共對台戰略目標是一國一制 別讓台灣變香港

香港主權1997年自英國移交中華人民共和國今天屆滿27周年，民進黨質疑，香港實施國安法及維護國家安全條例後，已無法舉辦諸多民主盛事，撕毀中共過去對港的「一國兩制、50年不變」承諾，台灣必須記取教訓，看清中共對台的戰略目標就是「一國一制」，不該相信獨裁者片面且暫時的善意，別讓今天的香港成為明天的台灣。

民進黨發言人吳崢、立委洪申翰今天上午在民進黨中央舉行記者會，強調現今香港今非昔比，凸顯中共對香港提出的「一國兩制、50年不變」的承諾全都是謊言，台灣應該記取教訓，不能讓今天的香港成為明天的台灣，也期盼國內各政黨應團結，抵抗中共對自由民主的打壓。

洪申翰過去曾到香港參與訴求民主的七一遊行。洪申翰說，中共接受香港主權後強硬控制其政治發展，如2019年港府提出逃犯條例、2020年中共制訂國安法，今年3月推動香港基本法23條立法，且中共撕毀承諾，變本加厲對香港採取「一國一制」，甚至被中南海稱做大灣區，直接內地化。

洪申翰表示，中共背棄過往對香港的承諾，台灣除了要聲援香港，也不能相信任何獨裁者片面且暫時的善意，也要與遭受中共極權迫害的香港、西藏、維吾爾族，集結成為對抗中共極權鎮壓的陣線；民進黨會一直堅持台灣主體性，認為台灣命運要自己決定，盼藍白不要葬送台灣的未來。

吳崢指出，陸委會日前升級赴中港澳的旅遊警示，卻有在野黨抨擊政府不願緩和兩岸情勢、積極推動交流，反而製造緊張，但此番言論非常荒謬，且從香港經驗來看，對中共來說，把不同制度的地區淪為「一國一制」化、「國內化」，就是對岸對台設下的戰略目標，台灣必須警醒並堅守民主。