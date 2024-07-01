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監院：校長公審霸凌代理教師致輕生 糾正嘉義市府

中央社／ 台北1日電
陳師向教育處及勞動部申訴遭職場霸凌，卻遭趙前校長在媒體發表不實言論，引發網路霸凌效應，釀成陳師輕生的憾事。圖／聯合報系資料照片 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
陳師向教育處及勞動部申訴遭職場霸凌，卻遭趙前校長在媒體發表不實言論，引發網路霸凌效應，釀成陳師輕生的憾事。圖／聯合報系資料照片 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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監委葉大華今天說，嘉義市某國小校長逕自在新進陳姓代理教師教室內裝設監視器、公審陳師辭職原因，並對媒體發表不實言論引發網路霸凌。嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，遭監察院糾正。

葉大華透過新聞稿指出，嘉義市某國小趙姓前校長，未經家長及教師同意下，強制在教室內裝設監視器監看特定學生，導致新進的陳姓代理教師因理念不合請辭。

葉大華表示，趙前校長卻召開臨時教師晨會，公審陳師辭職原因，陳師事後向教育處及勞動部申訴遭職場霸凌，卻遭趙前校長在媒體發表不實言論，引發網路霸凌效應，釀成陳師輕生的憾事。

葉大華說，嘉義市政府教育處卻將陳師辭職案調查說明報告，供被檢舉的趙前校長參閱修正，且未就重啟調查後的職場霸凌小組調查報告結果，究責涉「權力濫用」的趙前校長，只以趙前校長已請辭，視同負起責任。

葉大華指出，嘉義市政府及該國小相關調查及處理程序涉有重大瑕疵，監察院教育及文化委員會通過她所提調查報告，糾正嘉義市政府及該所國小，促請嘉義市政府應參照新訂的不適任校長處理辦法，重新檢討議處趙前校長違失行為。

葉大華表示，趙前校長以預防家長興訟無法釐清事實為由，逕自在陳師教室內裝設監視器，據嘉義市政府政風處調查報告指出，已逾越所欲達成維護校園安全的公益性、必要性、適當性比例原則，並涉及侵害教師專業自主及學生隱私。教育部應就規範密度不足之處檢討改進。

調查報告也指出，趙前校長召開臨時教師晨會，要求陳師說明離職原因，並要求校內員工對陳師離職原因提出質問，且公然指責陳師經營班務作為，形同公審。

調查報告說，趙前校長在媒體指稱有「學生遭剪髮事件卻未獲陳師處理」，經查「學生遭剪髮事件之時間發生在裝設監視器之後」，趙前校長在媒體發表不實言論且曲解事實，導致後續衍生網路霸凌內容及陳師自戕事件，言行不當，應就趙前校長的行政違失究責，以建立友善工作環境。

葉大華指出，本案凸顯代理、代課教師，欠缺與一般正式教師在職場應有相同的基本工作人權及尊嚴，為確保學生受教品質，營造代理、代課教師尊嚴的教學環境，教育部應就代理、代課教師工作權及工作環境的改善，持續研議友善合理的申訴救濟管道。

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代理教師 嘉義 網路霸凌

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