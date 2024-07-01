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立委質疑吳秀梅卸任背後因素 邱泰源為她說了句「公道話」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源說，吳秀梅工作很認真、很用心，立委賴士葆接著說，如果吳秀梅工作認真，那為何要下來？邱說，因為這方面的人才很多，大家一起來努力。圖／聯合報系資料照片
衛福部長邱泰源說，吳秀梅工作很認真、很用心，立委賴士葆接著說，如果吳秀梅工作認真，那為何要下來？邱說，因為這方面的人才很多，大家一起來努力。圖／聯合報系資料照片

衛福部食藥署長吳秀梅上周確定卸任，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，今天新舊任署長正式交接。立委賴士葆今天在立法院社會福利及衛生環境委員會指出，衛福部長邱泰源過去8年擔任立委，給人的感覺都是笑嘻嘻的，很好相處，像是彌勒佛，但言外之音是做事沒有魄力，這一次把食藥署長吳秀梅開掉，他必須說讚。

「老實講，吳秀梅是衛福部的毒瘤。」賴士葆說，吳秀梅擔任署長7年多來，犯的錯誤是罄竹難書，如新冠疫情期間的快篩試劑EUA、疫苗問題等都是用意識形態在施政。

但邱泰源表示，他要幫吳秀梅說句公道話，「她很認真、很用心工作」，賴士葆接著說，如果吳秀梅工作認真，那為何要下來？邱泰源說，因為這方面的人才很多，大家一起來努力。

賴士葆詢問邱泰源，「是你要她走的嗎？」邱泰源說，這是吳秀梅自己的人生規畫，因為要回學校教學。但賴士葆說，一次借調4年，二次八年，吳秀梅要回學校的時間還沒到。

賴士葆對邱泰源說，「你做這件事（吳秀梅卸任）是正確的」，但他高度質疑，以邱的為人，應不會這樣做，一定是民進黨高層指示「動刀」，原因是吳秀梅犯了太多的錯誤，「背後老闆不要她做了。」

吳秀梅 莊聲宏 衛福部 賴士葆 邱泰源

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