立委林淑芬質詢掛號費亂象 邱泰源自曝台大看病有優惠

衛福部今年3月取消醫院、診所掛號費上限，引爆收費亂象。立委林淑芬今天於立法院社會福利及衛生環境委員會指出，有下港的立委和她說，南部有醫院開出繳掛號費6000元，就可以優先排病床，另有診所只要病人上網給予5星評價，掛號費就便宜50元，但衛福部卻都不知道，可說是人間煙火、不接地氣。

林淑芬質詢時詢問邱泰源，最近有沒有去診所看醫師？掛號費有沒有調漲？邱泰源表示，「我不太準，我到台大醫院看病有優惠」，林淑芬接著說，像她自己到診所就醫，因為醫師認識她，所以不收掛號費，因此立委、部長都算是特權人士，但一般民眾呢？

林淑芬說，衛福部取消醫院、診所掛號費上限後，引爆收費亂象，衛福部對此曾指出，健保署可以建置相關系統，隨時掌握醫療院所掛號費情形。對此，衛福部健保署長石崇良說，目前在健保快易通APP，相關醫療機構掛號費資料都可查到，登載錄達98%。

但林淑芬立即詢問，禾馨診所特約門診掛號費多少，健保署經查為300元，但林淑芬直說是2000元。並指出，健保署建置系統無法掌握自費的費用，舉例來說，一個家庭中，有兩個小孩感染確診，診所給藥三天，總共要花多少錢？包含部分負擔大約是700元，一周看病兩次，費用高達1400元左右。但有錢人沒有等病床、等檢查的問題。

邱泰源說，健保系統上面呈現的掛號費都屬實，只是特約掛號費、自費不會顯示出來，目前各大醫學中心公告收入幾乎都是負數，如果不靠美食街、停車場及自費市場等收入，恐怕無法負擔，如果同一條街上，掛號費收比較高的，自然就會比較少人去。