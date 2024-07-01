快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

吳秀梅正式卸任！致詞感謝長官照顧、勉勵同仁努力

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
食藥署今舉行首長交接典禮，典禮不對外開放，食藥署透過新聞稿發布表示，衛福部次長周志浩（中）主持監交儀式。圖／食藥署提供
食藥署今舉行首長交接典禮，典禮不對外開放，食藥署透過新聞稿發布表示，衛福部次長周志浩（中）主持監交儀式。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今上午10時於國家生技園區署務會議室舉行卸、新任署長交接暨宣誓典禮。新任署長莊聲宏透過新聞稿表示，將精進食安環境，並強化缺藥通報機制。食藥署副署長林金富接受採訪時表示，卸任署長吳秀梅今日精神狀況良好，卸任時致詞感謝長官的照顧，也勉勵食藥署同仁們持續努力，交接典禮順利、融洽。

食藥署今舉行首長交接典禮，典禮不對外開放，食藥署透過新聞稿發布表示，衛福部次長周志浩主持監交儀式，新任署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏教授接任。周志浩並代表衛生福利部頒發衛生福利專業獎章，肯定前署長吳秀梅任職期間的專業與盡職。

周志浩表示，感謝卸任署長吳秀梅任職7年餘來期間之辛勞，帶領食藥署同仁克服各種挑戰，未來重返教職，定能繼續貢獻社會。另外，食藥署職掌業務包含「食品」、「藥品」、「醫療器材」及「化粧品」等，攸關民眾健康與安全，業務刻不容緩。

周志浩指出，莊聲宏研究專長為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術等，為藥學背景之藥學專家，相信定能發揮所長，帶領食藥署團隊，守護民眾健康。

莊聲宏則說，接任署長深感責任重大，食品方面，將持續精進食品安全環境，擴大食安管理資源，落實追溯追蹤，強化邊境查驗、稽查及業者自主管理，保障民眾健康。

藥品方面，莊聲宏說，將持續完善再生醫療製劑法規基準、強化藥品供應短缺通報處理機制，確保醫療體系供需平衡等，帶領食藥署專業團隊一同努力、與時俱進，同時也會加強與各公協會及國內外機關構的溝通、協調與合作，持續守護民眾安全。

至於吳秀梅一連神隱幾日，今日出席交接典禮。林金富表示，吳前署長今天精神很好，卸任致詞時也感謝長官的照顧，也勉勵食藥署同仁們持續努力；整體交接典禮過程相當融洽，並且順利結束。

對於新任署長莊聲宏是藥品專業出身學者，要面對食品管理問題，外界多認為有難度。主管食藥署食品業務的林金富表示，對此不會緊張，會努力做好食藥署內的份內工作。

新任署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。圖／食藥署提供
新任署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。圖／食藥署提供

吳秀梅 衛福部 食藥署

延伸閱讀

食藥署首長今閉門交接！吳秀梅疑刪除LINE帳號 至今仍未對外回應

吳秀梅卸任 接任莊聲宏將屆齡？邱泰源：一天當三天用

影／吳秀梅去職是人事鬥爭？邱泰源：子虛烏有

食藥署前署長吳秀梅下台涉派系鬥爭？邱泰源4字說明

相關新聞

啟用儀式未邀林右昌引戰！ 綠批「雞腸鳥肚」藍諷：留百缺失好意思來？

民進黨秘書長林右昌在臉書貼文，指擔任基隆市長時發包興建的基隆城際轉運站今天啟用，但他未受邀出席；同黨市議員張顥瀚諷市府團...

吳秀梅正式卸任！致詞感謝長官照顧、勉勵同仁努力

衛福部食藥署今上午10時於國家生技園區署務會議室舉行卸、新任署長交接暨宣誓典禮。新任署長莊聲宏透過新聞稿表示，將精進食安...

食藥署前署長吳秀梅下台涉派系鬥爭？邱泰源4字說明

衛福部食藥署長吳秀梅上周確定卸任，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，今天新舊任署長正式交接。外界質疑，吳秀梅上周突然卸...

沈伯洋稱翻牆看A片可監控政治立場？ 資安專家：扯太遠了

大陸國安新規7月上路，民進黨立委沈伯洋近日稱，成人網站是搜集個資的好地方，甚至有研究可掌握政治立場。不具名資安專家說，政...

A片監控說惹議！沈伯洋嘆遭「斷章取義」 黃揚明：沒從林智堅學到教訓

民進黨立委沈伯洋近日站在風口浪尖上，因上政論節目時稱，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，中共可以掌握、並判斷看A片者是自由派還是保守派，掀起不少討論。儘管他後來也在臉書發文強調，只是想提醒蒐集個資的風險，沒想到也可以被攻擊。但資深媒體人黃揚明認為，硬拗到底的下場就是反作用力打回自己身上，「民進黨沒從前新竹市長林智堅抄襲事件中得到教訓」。

全國戶政日 卓榮泰盼協助勾稽資料解決少子化問題

行政院長卓榮泰今天表示，戶政單位可把適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還沒生子的民眾，資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策，把國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。