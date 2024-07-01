吳秀梅正式卸任！致詞感謝長官照顧、勉勵同仁努力

衛福部食藥署今上午10時於國家生技園區署務會議室舉行卸、新任署長交接暨宣誓典禮。新任署長莊聲宏透過新聞稿表示，將精進食安環境，並強化缺藥通報機制。食藥署副署長林金富接受採訪時表示，卸任署長吳秀梅今日精神狀況良好，卸任時致詞感謝長官的照顧，也勉勵食藥署同仁們持續努力，交接典禮順利、融洽。

食藥署今舉行首長交接典禮，典禮不對外開放，食藥署透過新聞稿發布表示，衛福部次長周志浩主持監交儀式，新任署長由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏教授接任。周志浩並代表衛生福利部頒發衛生福利專業獎章，肯定前署長吳秀梅任職期間的專業與盡職。

周志浩表示，感謝卸任署長吳秀梅任職7年餘來期間之辛勞，帶領食藥署同仁克服各種挑戰，未來重返教職，定能繼續貢獻社會。另外，食藥署職掌業務包含「食品」、「藥品」、「醫療器材」及「化粧品」等，攸關民眾健康與安全，業務刻不容緩。

周志浩指出，莊聲宏研究專長為新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術等，為藥學背景之藥學專家，相信定能發揮所長，帶領食藥署團隊，守護民眾健康。

莊聲宏則說，接任署長深感責任重大，食品方面，將持續精進食品安全環境，擴大食安管理資源，落實追溯追蹤，強化邊境查驗、稽查及業者自主管理，保障民眾健康。

藥品方面，莊聲宏說，將持續完善再生醫療製劑法規基準、強化藥品供應短缺通報處理機制，確保醫療體系供需平衡等，帶領食藥署專業團隊一同努力、與時俱進，同時也會加強與各公協會及國內外機關構的溝通、協調與合作，持續守護民眾安全。

至於吳秀梅一連神隱幾日，今日出席交接典禮。林金富表示，吳前署長今天精神很好，卸任致詞時也感謝長官的照顧，也勉勵食藥署同仁們持續努力；整體交接典禮過程相當融洽，並且順利結束。