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全國戶政日 卓榮泰盼協助勾稽資料解決少子化問題

中央社／ 台北1日電
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（右二）在合影後，向與會來賓揮手致意。記者陳正興／攝影
「113年稅務節慶祝暨表揚大會」早上在台北國稅局禮堂舉行，行政院長卓榮泰（右二）在合影後，向與會來賓揮手致意。記者陳正興／攝影

行政院長卓榮泰今天表示，戶政單位可把適婚年齡的未婚青年，或結婚好幾年還沒生子的民眾，資料勾稽給相關單位介紹獎勵政策，把國安問題少子化列為可研究、協助對象，讓戶政工作往上一級。

卓榮泰、內政部常務次長吳堂安等人上午出席「民國113年全國戶政日活動」。卓榮泰致詞時表示，他代表總統賴清德與大家共度戶政日；剛見到戶政司長陳永智時，問陳永智上任幾天，陳永智說是上週三（6月26日）才報到。

卓榮泰指出，陳永智原本在行政院擔任外交國防法務處副處長的重要工作，內政部長劉世芳希望陳永智能到戶政司服務，他才答應割愛，戶政工作非常踏實，知道全國優秀人才在哪，「才會從行政院挖大將來為大家工作」。

卓榮泰提到，好的戶政工作對人口規劃非常直接、對國家人才獲取也非常有效，他要向全國人民表達感謝，沒有大家的付出，政府的公共建設、政策是無法推動的。

卓榮泰強調，有健全的戶政，才有合理的人口規劃，要把AI科技引入公共領域、政府部門對人民的服務，如何簡政便民、優化過程，讓人民覺得備受尊重，隨著時代改變與科技進步，還是要加強。

卓榮泰表示，少子化要靠大家，戶政人員最知道哪個家庭、哪些青年到適婚年齡還沒結婚，「或是結婚好幾年還沒動態的」，可以把資料勾稽出來給相關單位，做更多獎勵政策的介紹、政令宣傳上的互相溝通，把國安問題少子化列為可研究、協助的對象，戶政工作能更往上一級。

吳堂安說明，戶政機關與民眾接觸密切，戶政人員、志工長期在第一線為民眾服務，今年表揚績優戶政人員71名、績優志工31名，以及37個績優戶政事務所、6個績優縣市政府，得獎者對戶政工作都有傑出表現貢獻、全力落實國家政策。

吳堂安解釋，戶政司近年推動線上便民措施，107年起開放民眾用自然人憑證線上辦理申請電子戶籍謄本、掛失身分證等22項服務，今年更推廣行動自然人憑證，不須攜帶任何證件，即可在線上申請各項服務。

吳堂安指出，傳承原住民文化部分，5月14日立法院三讀通過修正姓名條例，增訂讓原住民族姓名登記可單列原住民族文字，不侷限在中文；出生登記、初次設籍登記都可以直接登記原住民族文字，體現族群平等融合。

吳堂安強調，廣納國際優秀人才、保障兒童取得國籍權利部分，高級專業人才申請歸化到中華民國籍時，不用放棄原有國籍，國籍法修正後，也申請歸化居留從3年以上縮短2年，加強延攬高專人才；無國籍兒少也可由社福主管機關、機構做為監護人，協助申請歸化。

卓榮泰 吳堂安

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