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考試院訴願服務網上線 案件申辦、查詢進度更便利

中央社／ 台北1日電
考試院。圖／考試院提供
考試院。圖／考試院提供

考試院今天表示，為落實數位治理，朝向服務型數位政府的目標發展，考試院訴願服務網今天正式上線，提供一站式e化服務模式，讓訴願程序參與及查詢更具便利性，提升為民服務效能。

考試院在新聞稿中表示，第13屆考試委員就任以來，積極推動數位轉型，為了提升訴願服務品質及保障人民權益，民國112年起開始建置訴願管理資訊系統及訴願服務網，推動訴願業務電子化，提高案件辦理效率，減少人工處理時間。

考試院說，考試院訴願服務網提供多元線上申辦服務，民眾可線上申請閱覽卷宗、陳述意見及言詞辯論；同時重新建置線上查詢各類案件申辦進度及訴願決定書檢索等服務，以提供更便捷的e化訴願服務，以及更多元的訴願程序參與管道，完善人民訴願程序便利性。

考試院指出，訴願服務網是以響應式（RWD）網頁開發設計，適合電腦、平板及手機瀏覽，可經由考試院官網首頁「熱門推薦」點選「訴願服務網」進入。

考試院

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