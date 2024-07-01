啟用儀式未邀林右昌引戰！ 綠批「雞腸鳥肚」藍諷：留百缺失好意思來？

民進黨秘書長林右昌在臉書貼文，指擔任基隆市長時發包興建的基隆城際轉運站今天啟用，但他未受邀出席；同黨市議員張顥瀚諷市府團隊「雞腸鳥肚」。基隆市長謝國樑說，林具黨職，不適合邀約。國民黨市議員曾紀嚴則說，林卸任時轉運站工程還有100多項缺失，可能也不好意思來這邊。

基市府2018年2月9日公開招標興建轉運站，隔年5月10日第9次招標才決標，但工程施作並不順利，林右昌市長任內進行3次變更設計，完工日期延宕。謝國樑接任後，再次變更設計及追加預算，去年12月27日通過驗收，今年6月29、30日試營運，今天舉辦啟用儀式。

林右昌在臉書貼文說，2020年4月20日他在轉運站大頂棚第1根鋼柱立柱儀式許願，並簽下「基地昌隆、基礎永固」8個字。那時工程進度大約是19%，2022年12月25日他卸任前，工程進度已經達到99.7%，很可惜趕不及在他手上完工。

林右昌說，轉運站今天辦啟用典禮，他心中充滿喜悅。雖然謝國樑沒有邀請他出席，他不會出現，但基隆城際轉運站就像他的孩子一般，他像身為父母一樣，誠心誠意祝福轉運站未來能夠運作圓滿順暢，並且發光發熱，成為城市新亮點。

謝國樑今天出席啟用儀式時，媒體詢問為何未邀林右昌出席？謝國樑說，因為考量林右昌現在的黨務身分，跟交通設施開幕稍微比較沒有那麼適合。市府邀請交通部和跟所有部會局處工作夥伴大家一起參加。

張顥瀚曾任林右昌當基隆市長時的秘書，張說，當年只要是延續性的建設，林右昌都會特別交代邀請前任市長或官員出席，因為無論政治色彩如何，都是大家努力爭取而來，過去很多啟用典禮，前市長張通榮也會參加。換了一個朝代，也換了一個腦袋，這次城際轉運站啟用，林右昌和前立委蔡適應都不在受邀名單，根本驗證台語俗諺「雞腸鳥肚」。

曾紀嚴今天出席轉運站啟用典禮時說，林右昌發包興建轉運站，等到謝國樑當市長接手工程時，還有100多項缺失，與協力廠商之間也有爭執事項，有賴謝團隊處理解決，「林前市長可能也不好意思來這邊」，綠營別亂扣帽子。