北韓今年第10次發射彈道飛彈 外交部譴責破壞區域穩定

北韓今天清晨再度發射飛彈，據統計是今年第10次發射彈道飛彈。我國外交部再度重申立場，除了對此表達關切，也譴責北韓破壞區域和平穩定。

外交部今指出，北韓於7月1日台灣時間清晨4時5分及15分左右，從黃海南道長淵一帶朝東北方向分別發射兩枚彈道飛彈，這是繼6月26日試射後間隔不到一周，再度升高區域緊張情勢。外交部重申嚴正關切立場，並對北韓肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表示強烈譴責。

據統計，北韓自今年1月14日起試射飛彈已高達9次，並在5月27日發射一枚自稱是「軍事偵察衛星」，亦屬使用洲際彈道飛彈（ICBM）技術，合計今年已發射10次彈道飛彈。

外交部表示，我國將與理念相近國家積極合作，共同制止北韓不斷升高區域緊張情勢的魯莽行徑，以維護印太區域的自由開放與穩定繁榮。