吳秀梅卸任 接任莊聲宏將屆齡？邱泰源：一天當三天用
衛福部食藥署長吳秀梅上周確定卸任，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，今天新舊任署長正式交接。外界質疑，吳秀梅上周突然卸任，為衛福部派系鬥爭有關，今天在立院成為質詢焦點。立委邱鎮軍質詢莊聲宏預計半年後就要退休，但邱泰源強調，以莊聲宏的能力，採用AI團隊，一天用三天來用，相信可以給衛福部很多貢獻。
邱泰源今天至立法院社會福利及衛生環境委員會，進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌藥基金及健康投資等事項」專案報告。
立委邱鎮軍質詢表示，外傳食藥署前署長吳秀梅卸任原因是對政策及內部方向管理的不滿，並於輸液政策發生派系鬥爭有關。衛福部長邱泰源表示，衛福部多年來因應醫療及防疫困境，成為國際驕傲，因此衛福部的團結應該沒有問題，「沒有任何派系之爭」。
邱鎮軍說，新接任食藥署長莊聲宏預計半年後就要退休，接下來會不會尋找新的人選？邱泰源說，食藥署工作繁重，這幾個月來，他徵詢很多各大藥學院院長，幾乎都徵詢完，但大部分都是拒絕。
邱鎮軍說，他不是認為莊聲宏能力不夠，而是擔心時間不夠。邱泰源說，請委員放心，以莊聲宏的能力，採用AI團隊，一天用三天來用，相信可以給衛福部很多的貢獻。
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