影／批民進黨選罷法搞雙標 國民黨團：只有綠能我不能

國民黨立委許宇甄等人提案提高罷免門檻，公職人員選舉罷免法部分條文修正草案將排入7月4日立院內政委員會議程，立院內政委員會下周輪到無黨籍立委高金素梅擔任召委，議程也由高金素梅排案。7月3日舉行公職人員選舉罷免法實務現況舉行公聽會，7月4日則是朝野立委針對選罷法的相關修法提案。

國民黨團今天舉行「選罷法修正大搞雙標 綠能你不能」記者會，對民進黨立委反對修法提出質疑，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，民進黨上個禮拜就開始在帶風向，認為說是要調高罷免的門檻，其實這並不是事實，罷免的門檻並沒有調整，許宇甄委員的版本是針對罷免的票數要比當選的票數高，國民黨團要問許宇甄委員是第一個提出這樣子修法方向的人？其實並不是。

洪孟楷找出資料指出，上一屆立委有三位民進黨的委員都分別提出同樣選罷法第90條的修法，並且修法的方向是一樣的，都是希望調高罷免的票數要高於當選的票數這樣的門檻，洪孟楷質疑才不過兩年前，民進黨的委員不管是提案還是連署的委員，都是這樣的方向，結果現在居然在攻擊國民黨立委許宇甄的版本，民進黨立委是邏輯錯亂嗎？還是選罷法又在搞雙重標準，只有綠能才可以，其他人都不行。