健康台灣推動委員會讓部長成魁儡 邱泰源：應不至於啦

賴清德總統日前成立健康台灣推動委員會，今天在立法院社會福利及衛生環境委員會成為藍營質詢焦點。立委邱鎮軍質詢衛福部長邱泰源表示，「他感覺總統成立健康台灣推動委員會，部長會成為傀儡。」希望邱泰源能堅持，部長是最高的執行者。邱泰源說，這不至於，因在委員會的籌備過程中，他有完全的參與。

「健康台灣推動委員會」由賴清德總統擔任召集人，另陳志鴻醫師、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、行政院政務委員陳時中擔任副召集人。邱鎮軍說，「你（邱泰源）未來是聽委員會的嗎？」邱泰源說，總統是優秀的醫師，長期關注醫療發展，而醫療政策是總統府、行政院、衛福部完全的溝通。

邱鎮軍指出，健康台灣推動委員會包括全民健保、智慧醫療、癌症新藥及防治，邱泰源往後在施政的時候，會不會為受到委員會的影響？往後衛福部是否聽命於委員會？邱泰源說，這是委員制，大家都會提供專業意見，「如果是站在我的角度，我十分感恩」，因在新政府上任前就辦理健康台灣論壇，全台有1000多個醫療專業同仁開了6次大會，討論台灣目前面臨的醫療問題。

邱鎮軍說，他懷疑賴總統的動機，是不是要架空行政院，還是要廢掉衛福部？邱泰源表示，請委員放心，不會有這樣的事情。

國民黨立委王育敏也質詢邱泰源，目前為止都能自己拍板做主？邱回答，目前沒有窒礙難行的地方。

王育敏為部長抱屈，除了行政院之外，還多了很多老闆，邱說「我沒有這樣的感覺」，陳志鴻是自己在台大時候的老師，溝通都很順暢。

王育敏說，對於委員會的決議，衛福部有沒有說「不」的空間？如果意見不合怎麼辦？邱泰源回應，總統是非常優秀的醫師出身，陳志鴻老師也有非常豐富的行政經驗，「我覺得他們都會尊重我」，根據過去的合作經驗，沒有問題，請委員放心。

邱泰源今天至立法院社會福利及衛生環境委員會，進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌藥基金及健康投資等事項」專案報告。