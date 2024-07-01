賴清德AI產業南移 蔣萬安點北市4大優勢：應看投資效益

賴清德總統昨出席高雄捷運岡山車站通車典禮，表示「現在我做總統，要讓台灣平均發展，要支持中南部發展」，未來ＡＩ等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動。北市長蔣萬安今受訪表示，應該要從專業以及整體投資的效益、角度，來看待這件事情。

蔣萬安說，區域均衡的發展，當然是應該要努力方向，但要針對各產業本身需求，及究竟哪一個城市具備最優條件，作為最適合發展的區域，所以就未來AI產業，台北市就目前的研究是最適合，而且條件最齊備的城市。

對於賴清德的「先進產業南移」說法，蔣萬安今天上午出席「台北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動受訪，蔣說，任何產業的發展，當然政府除了要重視區域均衡的發展以外，其實更重要的產業也必須要有投資效益的評估，如此才能夠事半功倍。

蔣萬安提到，根據研究分析，台北市對於AI產業的發展，是條件最齊備而且最可行的城市。包括台北市有最多頂尖的大學，匯聚豐沛的人才、相關新創產業有將近55%都是落腳在台北市；再加上，台北市有最便捷的交通網路、居住的環境、教育的體系等等。

蔣還說，特別是，台北在最新全球智慧城市的評比，洛桑管理學院將北市評到全亞洲的第五，相較於前一年進步了13名，這些都是台北市的優勢跟條件。所以這個部分，台北市都會繼續來努力，能夠吸引更多的產業進駐。