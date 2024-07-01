快訊

超思購蛋扯出「亮采」 背後是天后級藝人指定整形醫師

日本暑假入關至少排2小時 機場人滿為患旅客能做何準備

中國新規要擴大查手機？國安部重申：不查「普通人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德AI產業南移 蔣萬安點北市4大優勢：應看投資效益

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席「台北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動。記者許正宏/攝影
蔣萬安今天上午出席「台北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動。記者許正宏/攝影

賴清德總統昨出席高雄捷運岡山車站通車典禮，表示「現在我做總統，要讓台灣平均發展，要支持中南部發展」，未來ＡＩ等相關產業會來高雄，最先進的產業會往中南部移動。北市蔣萬安今受訪表示，應該要從專業以及整體投資的效益、角度，來看待這件事情。

蔣萬安說，區域均衡的發展，當然是應該要努力方向，但要針對各產業本身需求，及究竟哪一個城市具備最優條件，作為最適合發展的區域，所以就未來AI產業，台北市就目前的研究是最適合，而且條件最齊備的城市。

對於賴清德的「先進產業南移」說法，蔣萬安今天上午出席「台北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動受訪，蔣說，任何產業的發展，當然政府除了要重視區域均衡的發展以外，其實更重要的產業也必須要有投資效益的評估，如此才能夠事半功倍。

蔣萬安提到，根據研究分析，台北市對於AI產業的發展，是條件最齊備而且最可行的城市。包括台北市有最多頂尖的大學，匯聚豐沛的人才、相關新創產業有將近55%都是落腳在台北市；再加上，台北市有最便捷的交通網路、居住的環境、教育的體系等等。

蔣還說，特別是，台北在最新全球智慧城市的評比，洛桑管理學院將北市評到全亞洲的第五，相較於前一年進步了13名，這些都是台北市的優勢跟條件。所以這個部分，台北市都會繼續來努力，能夠吸引更多的產業進駐。

AI 北市 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

影／沈伯洋說看A片竊個資 蔣萬安：第一次聽到這說法

幫市民顧健康 蔣萬安宣布成人健檢6項加碼補助估省千元

拆樑行動 蔣萬安：願給謝國樑支持或協助

柯建銘示警藍白若強修選罷法 將直送謝國樑上斷頭台？蔣萬安這樣說

相關新聞

食藥署前署長吳秀梅下台涉派系鬥爭？邱泰源4字說明

衛福部食藥署長吳秀梅上周確定卸任，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，今天新舊任署長正式交接。外界質疑，吳秀梅上周突然卸...

A片監控說惹議！沈伯洋嘆遭「斷章取義」 黃揚明：沒從林智堅學到教訓

民進黨立委沈伯洋近日站在風口浪尖上，因上政論節目時稱，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，中共可以掌握、並判斷看A片者是自由派還是保守派，掀起不少討論。儘管他後來也在臉書發文強調，只是想提醒蒐集個資的風險，沒想到也可以被攻擊。但資深媒體人黃揚明認為，硬拗到底的下場就是反作用力打回自己身上，「民進黨沒從前新竹市長林智堅抄襲事件中得到教訓」。

沈伯洋稱翻牆看A片可監控政治立場？ 資安專家：扯太遠了

大陸國安新規7月上路，民進黨立委沈伯洋近日稱，成人網站是搜集個資的好地方，甚至有研究可掌握政治立場。不具名資安專家說，政...

沈伯洋「A片論」危險？ 蔣萬安靦腆笑回：第一次聽說

民進黨立委沈伯洋近日在政論節目上警告，稱對岸可透過個人看過的A片內容掌握政治立場，「這很危險」，甚至沈也在臉書說，自由派...

派系搶攻中常委牽動2026 郭正亮揭賴清德下一步「玩這種局」

民進黨7月21日將召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委。其中，正國會立委陳亭妃也自行登記參選中執委，要搶攻中常委席次，為賴清德總統「本命區」2026台南市長選舉投下更多變數，引來黨內人士喊話賴清德，應出面進行整合，避免黨內團結瓦解。對此，前立委郭正亮推測賴清德下一步，認為他2026只是想拿到50％的票數、爭取2028年連任，「志氣僅止於此」。

提高罷免門檻修法趕進度三讀？ 洪孟楷：沒有時間表

立法院本會期將於7月16日休會，各界關注內政委員會周四（4日）審查提高罷免門檻的選罷法修法進度，能否趕得及在本會期結束前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。