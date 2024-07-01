派系搶攻中常委牽動2026 郭正亮揭賴清德下一步「玩這種局」

民進黨7月21日將召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委。其中，正國會立委陳亭妃也自行登記參選中執委，要搶攻中常委席次，為賴清德總統「本命區」2026台南市長選舉投下更多變數，引來黨內人士喊話賴清德，應出面進行整合，避免黨內團結瓦解。對此，前立委郭正亮推測賴清德下一步，認為他2026只是想拿到50％的票數、爭取2028年連任，「志氣僅止於此」。

對於下次大選布局，郭正亮於政論節目《麥玉潔辣晚報》指出，民進黨2022輸得很慘，所以2026想扳回一城，賴清德是在賭不會發生戰爭，只想拿到50％的票數，然後拚2028連任，「他都是在玩這種局」，先是激起兩岸緊張，才方便台灣內部打認知作戰。

不過，美國大選情況也深深影響台灣的下一步，郭正亮表示，假設川普當選，應該會要求我們提高國防預算，以目前台灣財政困難情況下，如果增加國防預算，賴清德恐怕會引起抱怨，「有太多項目（前總統）蔡英文沒做，排擠到其他預算，就會得罪到很多人」。

針對民進黨2026布局，可從21日黨職改選中看出端倪，除了陳亭妃之外，蘇系全力延續一席中常委，要確保立委蘇巧慧參戰新北市長的可能。派系人士針對新北部分指出，屬正國會的民進黨秘書長林右昌也有意競逐，另新潮流系、海基會董事長鄭文燦也傳要參選，但10席中常委中，蘇系1席、正國會2席、新系3席，要確保蘇巧慧參選，蘇系這一席顯然更關鍵，在黨內才有話語權。