影／吳秀梅去職是人事鬥爭？邱泰源：子虛烏有

衛福部食藥署前署長吳秀梅去職，外界傳言是衛福部內部的「派系鬥爭」，吳秀梅是「被辭職」，衛福部部長邱泰源今天受訪時表示，派系鬥爭是子虛烏有，人事的更換都是按照人生的規畫。

邱泰源今天到立法院備質詢，會前受訪時被問到食藥署署長人事案，邱泰源回應，如果說衛福部的派系鬥爭，是子虛烏有，衛福部承襲過去的努力，在面對醫療防疫課題，台灣做得很好，也是世界的典範，衛福部所有的同仁同心一致，一起努力，人事的更換都是按照人生的規畫，都會找尋更多更好的人才來幫忙國家做事情。

而談到任職7年的吳秀梅是否是「被辭職」，邱泰源則指出，這當然是人生規畫，「吳前署長過去七年來從教授調任到這邊，貢獻她的專業，每天非常用心解決食安、藥安的問題，我們個人非常敬佩，完全用尊重的態度在安排所有的人事，剛好也是借調到一個期間，然後有更多的人才可以來幫助國家貢獻，這個都是自然的，希望讓國家繼續往前走 ，更有衝勁的人願意來投入。」