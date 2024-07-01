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A片監控說惹議！沈伯洋嘆遭「斷章取義」 黃揚明：沒從林智堅學到教訓

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨立委沈伯洋。 聯合報系資料照
民進黨立委沈伯洋。 聯合報系資料照

民進黨立委沈伯洋近日站在風口浪尖上，因上政論節目時稱，民眾用虛擬專用網路（VPN）看A片是相當危險的事，中共可以掌握、並判斷看A片者是自由派還是保守派，掀起不少討論。儘管他後來也在臉書發文強調，只是想提醒蒐集個資的風險，沒想到也可以被攻擊。但資深媒體人黃揚明認為，硬拗到底的下場就是反作用力打回自己身上，「民進黨沒從前新竹市長林智堅抄襲事件中得到教訓」。

沈伯洋昨（6月30日）上午針對「A片監控說」發文解釋道，在節目上談到成人影片的話題，整件事被斷章取義，短短三分鐘的對話完全沒提到統戰，只是提到蒐集個資的風險，以及一個學術有名的研究，提醒大家保護自己以及保護國家的重要性，沒想到也可以被攻擊，「現在政論節目攻擊我已經進展到我精神狀態有問題了…好喔。」

對此，黃揚明也在臉書分享看法，稱從政不難，不要挑戰一般人的常識而已，林智堅抄襲事件，民進黨內仍沒得到教訓，什麼都硬拗到底的話，反作用力只會打回自己身上而已。這樣的規律，當然適用各陣營，任何政黨都不該任由自己陣營的論述「草包化」、「戲謔化」，這對政黨形象絕對扣分。他也在文末HashTag「色情研究是專業」、「身為學者沒實證就別瞎扯」。

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