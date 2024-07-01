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中研院士會議開幕 賴清德：中研院的進步代表台灣的進步

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
賴清德總統(左)出席中研院院士會議開幕式。記者陳宛茜／攝影
賴清德總統(左)出席中研院院士會議開幕式。記者陳宛茜／攝影

兩年一次的中央研究院院士會議，今天舉行第卅五次院士會議開幕式，國內外兩百多位院士參加。賴清德總統今天出席開幕式致詞，他表示，中研院是台灣最高學術研究機構，持續與科學專業貢獻國際社會、提供國家政策建言，致力培養高階人才，「中研院的進步代表台灣的進步」，他代表國人向中研院與院士們表示最大的敬意和謝意，也請各位院士提供政府建言。

賴清德致詞一開始，特地向前副總統陳建仁、中研院前院長李遠哲、翁啟惠等三位院士致意。他細數中研院近年的重要成果。包括結合全國各大學舉辦整合跨域的人文講座、開辦超過一百門人文課程，並針對人文研究生提供獎學金；自主研發超導量子電腦、為台灣量子發展奠下里程碑；因應氣候變遷，和台電合作發展去碳燃氫的第一度電。中研院除了提出建言，也在創新研究上提出許多貢獻。

賴清德表示，台灣面對智慧化的挑戰，未來要打造台灣為人工智慧之島，加速人工智慧的創新運用。而在AI時代，大數據必要的取得也在學術研究上扮演關鍵角色。為了提升台灣研究成果的社會影像力與國際競爭力，未來如何在確保個資安全下，讓研究人員取得所需的資料，是未來要努力的方向。他認為中研院在南部院區的計畫中，針對帶動台灣的科研發展及針對2030年中研院要發展的目標的規劃，令人非常欽佩。

今年是中研院遷建南港70周年，賴清德指出，中研院讓台灣在國際學術社群中占有一席之地，因為大家的共同努力，讓台灣和世界並駕齊驅，甚至領先。他希望中研院持續提供政府建言，大家一起努力，讓台灣壯大科研能力、帶動國家發展，也為國際社會貢獻心力。

中研院 賴清德 院士

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