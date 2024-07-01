沈伯洋「A片論」危險？ 蔣萬安靦腆笑回：第一次聽說
民進黨立委沈伯洋近日在政論節目上警告，稱對岸可透過個人看過的A片內容掌握政治立場，「這很危險」，甚至沈也在臉書說，自由派或保守派有不同的成人影片選擇，學術界對此早有研究，且成人影片網站廣泛蒐集個資。北市長蔣萬安今天被問對此事看法，蔣靦腆地笑稱「我也是第一次聽這樣的說法，來了解一下。」
大陸執法人員7月起，可對入境旅客擴大調查手機、筆電等電子設備，沈伯洋近期在政論節目中示警，如果網路VPN來自中國，中國可藉此了解民眾看過的A片，「知道喜歡的前5名A片型態後，就可知道你的政治立場，進而能判斷要傳遞什麼樣的資訊及新聞，這很危險。」引發藍營立委王鴻薇開酸，根本是小說情節，羅智強也在臉書貼沈伯洋談話片段，後面還加上迷因「我到底看了三小」？
市長蔣萬安今天上午出席「台北健康養成記」慢性病防治宣導系列活動受訪，被問及此事看法，蔣萬安先靦腆地笑了一下，並稱「我也是第一次聽這樣的說法，來了解一下。」
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