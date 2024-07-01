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衛福部食藥署新舊署長涉派系鬥爭？邱泰源4字說明

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長邱泰源今天表示，如果說食藥署人事是派系鬥爭，這是「子虛烏有」。記者沈能元／攝影
衛福部長邱泰源今天表示，如果說食藥署人事是派系鬥爭，這是「子虛烏有」。記者沈能元／攝影

衛福部食藥署長吳秀梅上周確定卸任，由中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任，今天新舊任署長正式交接。外界質疑，吳秀梅上周突然卸任，為衛福部派系鬥爭或輸液缺貨等因素所致。衛福部長邱泰源今天表示，如果說食藥署人事是派系鬥爭，這是「子虛烏有」。

邱泰源今天至立法院社會福利及衛生環境委員會，進行「有關健保合理支付、保障醫護人員收入、設置百億癌藥基金及健康投資等事項」專案報告，並於會前受訪。

邱泰源說，面對許多醫療議題，台灣是世界的典範，衛福部承續過去努力，所有同仁同心一致、一起努力、政府支持，而人事的輪轉，為個人按照人生的規畫，並為國家找尋更多的人才，幫助國家貢獻。

邱泰源不忘稱讚前署長吳秀梅在任7年多來，從學校教授借調衛福部，貢獻專業，每天用心解決食安、藥安的問題，他個人十分敬佩，並用尊重的態度安排所有人事，剛好是借調到一定的時間，而有更多的人才貢獻國家，「這是很自然的」讓國家往前走，讓更有衝勁的人來幫助國家。

吳秀梅 衛福部 邱泰源

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