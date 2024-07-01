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謝國樑今主持轉運站啟用…林右昌稱沒受邀 不現身但發聲

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆城際轉運站今天啟用，前基隆市長林右昌在臉書貼文說，基隆市長謝國樑沒邀他出席，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福運作圓滿順暢。圖／取自林右昌臉書
基隆城際轉運站今天啟用，前基隆市長林右昌在臉書貼文說，基隆市長謝國樑沒邀他出席，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福運作圓滿順暢。圖／取自林右昌臉書

基隆市長謝國樑今天上午10點將主持基隆城際轉運站啟用儀式，轉運站是在前市長林右昌任內發包動工，林也在臉書貼文提及此事，並指謝沒邀他出席，不會出現，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福未來能夠運作圓滿順暢，並且發光發熱成為城市新亮點。

林右昌市長任內市府舊部多名綠營人士，轉貼林右昌的臉書廣為流傳。林右昌臉書全文如下：

明天，基隆城際轉運站終於要啟用了！

還記得，為了改造基隆火車站週邊地區，我與前市府團隊花了多少精神力氣，日日夜夜一步步，完成了一件又一件不可能的任務！

大家還記得嗎？

在短短八年內，我們完成了：

1.火車站南站大頂棚、南站廣場與公車候車站

2.中山一、二路的拆遷與拓寬工程

3.拆除中山路橋引道與國光客運舊站

4.新建國光客運臨時站

5.忠一路貫通連結中山一路

6.拆除火車站前圓環與舊公車站

7.改造舊公車站

8.改造雕花月台與北號誌樓週邊環境

9.拆除火車站前人行天橋

10.整建忠一路與城隍廟側人行道與候車站

11.新建國門廣場

12.舉辦城市博覽會

2020年4月20日，我在大頂棚第一根鋼柱立柱儀式上，許願並簽下八個字：

基地昌隆、基礎永固！

那時，工程進度大約是19%左右，離完工還有好長一大段距離，還需要很多努力。

2022年12月25日，在我卸任前，基隆城際轉運站工程進度終於已經達到99.7%，但還是很可惜，最後趕不及在我手上完工啟用。

但對於明天啟用典禮，我心中充滿喜悅！

雖然謝國樑市長沒有邀請我出席，我明天不會出現在現場。但基隆城際轉運站就像我自己的孩子一般，我像身為父母一樣，誠心誠意祝福基隆城際轉運站未來能夠運作圓滿順暢，並且發光發熱成為城市新亮點！

基隆加油，您我永遠都是驕傲光榮的基隆人！

基隆城際轉運站今天啟用，前基隆市長林右昌在臉書貼文說，基隆市長謝國樑沒邀他出席，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福運作圓滿順暢。圖／取自林右昌臉書
基隆城際轉運站今天啟用，前基隆市長林右昌在臉書貼文說，基隆市長謝國樑沒邀他出席，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福運作圓滿順暢。圖／取自林右昌臉書
基隆城際轉運站今天啟用，前基隆市長林右昌在臉書貼文說，基隆市長謝國樑沒邀他出席，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福運作圓滿順暢。圖／取自林右昌臉書
基隆城際轉運站今天啟用，前基隆市長林右昌在臉書貼文說，基隆市長謝國樑沒邀他出席，但轉運站就像他的孩子，誠心誠意祝福運作圓滿順暢。圖／取自林右昌臉書

林右昌 火車站

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