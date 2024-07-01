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深化台美經貿關係 駐芝加哥官員籲支持重要經貿協定

中央社／ 紐約30日專電

芝加哥辦事處長類延峰出席芝加哥台美商會青商部主辦的「台美商業論壇」，呼籲美國中西部支持台美「避免雙重課稅協議」（ADTA）、台灣參與「印太經濟架構」（IPEF）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等重要經貿安排與組織。

芝加哥台美商會青商部（TJCCC）6月29日於當地新創機構1871基地舉辦CHI/T Chat台美商業論壇，活動邀請半導體、先進製造、量子電腦、社群媒體、醫療科技、新創募資、永續能源及餐飲管理等領域青年產經領袖逾百人，就人工智慧、醫療技術、創業和社群媒體等主題交換意見。

類延峰與辦事處人員及台廠聯發科、鴻海，美國亞馬遜雲端（AmazonAWS）、美國銀行（BOA）及能源部費米實驗室（Fermilab）等機構專家與會交流。

類延峰致詞肯定，多年來台美人在高科技及各產經領域的重要貢獻。論壇展現台裔在美青年透過世代交替、承先啟後的對話，深化合作與拓展商機。

他指出，今年適逢「台灣關係法」立法45週年，台美堅實夥伴關係持續成長。感謝總統拜登（JoeBiden）早前於國情咨文重申美國對台「堅若磐石」承諾。台灣願與美國攜手維護印太區域和平穩定。台灣是美國第8大貿易夥伴，近3年貿易量成長超過50%。雙向投資也持續增加。

為進一步強化經貿關係，盼各界共同支持美國國會及早通過「避免雙重課稅協議」（ADTA），鼓勵更多台企前進美國中西部。台灣作為全球經濟重要引擎及高科技供應鏈的可靠夥伴，盼盡快加入「印太經濟架構」（IPEF）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），深化區域和全球合作及繁榮。

芝加哥台美商會青商部會長林辛承指出，2006年青商部成立至今積極推動產學僑界互動，希望論壇深化與台美產官學界交流。北美洲台灣商會聯合總會前總會長姚宏智指出，台灣青商向來表現傑出，盼成商與青商深化夥伴關係，共促商機。

論壇舉行多場專題討論，就人工智慧、醫療技術、創業和社群媒體等主題進行討論，多家台美企業在現場徵才。

社群媒體 美國 芝加哥

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